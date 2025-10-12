Jednorázové jehly od Sandstone Easydrip™ Plus debutují v Turecku – patentovaný šestihranný konektor pro pohodlí a kontrolu

Sandstone Medical – dceřiná značka společnosti SteriLance Medical zaměřená na samostatného podávání injekcí při cukrovce – dnes oznámila uvedení svých jehel Easydrip™ Plus na turecký trh prostřednictvím předního regionálního distributora diabetických potřeb s celostátní sítí lékáren. Uvedení na trh již vzbudilo zájem sousedních trhů na Blízkém východě.
Hlavní výhody
• Šestihranný konektor Hextra Tech – široká platforma se šesti stranami, která pacientům pomáhá udržet pero při vpichu stabilní, čímž se snižuje viklání, vznik modřin a ohýbání jehly ve srovnání s konvenčními jehlami s úzkým konektorem.
• Větší jistota při dávkování – zvětšená kontaktní plocha podporuje konzistentní úhel vpichu a umožňuje přesné podkožní podání.
• Tenkostěnná kanyla se silikonovým mazáním – minimalizuje penetrační sílu a zkracuje dobu injekce, což umožňuje šetrnější každodenní ošetření.
Význam pro trh
Jako první jednorázová jehla s patentovaným šestihranným konektorem dostupná v Turecku, Easydrip™ Plus již přitahuje zájem sousedních zemí a představuje praktickou alternativu mezi prémiovými globálními značkami a levnými generickými výrobky.
Dostupnost a další kroky
• Současný distribuční kanál: lékárny po celé zemi, často v balíčku s glukometry.
• Plánovaná expanze: digitální kampaně vedené influencery a obchodováním přes internet s cílem oslovit online spotřebitele v Turecku a sousedních státech.
Certifikace
Easydrip™ Plus je vyráběna v souladu s přísným systémem kvality ISO 13485 a má prohlášení o shodě s CE, což splňuje mezinárodní normy bezpečnosti a výkonu.
Vztah ke značce
Sandstone Medical je značka společnosti SteriLance Medical pro péči o diabetiky se zaměřením na samostatné podávání injekcí. Produkty Easydrip™ jsou vyvíjeny a prodávány společností Sandstone, zatímco společnost SteriLance zajišťuje výrobu a systémy kvality podle normy ISO 13485.
O společnostech Sandstone a SteriLance Medical
Společnost Sandstone navrhuje řešení zaměřená na pacienty, díky nimž jsou každodenní injekce stabilnější a pohodlnější. Společnost SteriLance Medical, založená v roce 1993, je globálním inovátorem v oblasti řešení pro odběr krve a injekce s více než 200 patenty a distribucí ve více než 50 zemích.
Více informací: en.sandstonemed.com | en.sterilance.com
Dotazy médií a distribuce: smu@sterilance.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794048/Bridging_gap_premium_low_end_options__advanced_large_platform_design__ISO_13485.jpg