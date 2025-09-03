Jednorázové jehly Sandstone Easydrip™ Plus Pen debutují v Uzbekistánu – zvyšují pohodlí a kvalitu každodenní aplikace injekcí

Autor:
  8:22
Taškent (Uzbekistán) 3. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Překlenují propast mezi špičkovými a levnými produkty; pokročilý design s velkou platformou; certifikace ISO 13485 a CE; nyní k dostání v nemocnicích a lékárnách

Sandstone Medical – dceřiná firma společnosti SteriLance Medical – oznámila uvedení jednorázových jehel Easydrip™ Plus na trh v Uzbekistánu, čímž přináší praktickou, na pacienta zaměřenou alternativu na trh, který byl dlouho rozdělen mezi drahé mezinárodní značky a levné produkty s nejistou kvalitou.

Easydrip™ Plus využívá velkou platformu pro stabilnější zavádění a kontrolu. Leštěná multifunkční jehla s tenkou stěnou umožňuje hladké a šetrné zavedení a spolehlivý průtok, což pomáhá snížit úzkost související s injekcemi, které si pacient sám aplikuje, a zlepšuje dodržování léčby.

Řada nabízí různou velikost a délku, je kompatibilní s běžně používanými inzulinovými pery, je určena k jednorázovému použití a je sterilizovaná. Jasné pokyny k použití a balení vhodné pro lékárny podtrhují důraz společnosti Sandstone na praktičnost v reálném světě.

Easydrip™ Plus je k dispozici v hlavních nemocničních a lékárenských sítích po celé zemi a postupně se zavádí i v dalších městech. Místní partneři obdrží vzdělávací materiály pro lékaře a osoby trpící diabetem. První ohlasy poukazují na pohodlné zacházení a spolehlivý výkon. Společnost Sandstone dále rozšíří dostupnost prostřednictvím elektronického obchodu a vzdělávání vedeného influencery.

„Naším cílem je vyvážit prvotřídní zážitek a dostupnost, aby pacienti v Uzbekistánu dosáhli bezpečnější a pohodlnější aplikace každodenních injekcí," uvedl mluvčí společnosti Sandstone.

Certifikace

Easydrip™ Plus se vyrábí v souladu s přísným systémem řízení kvality ISO 13485 a je držitelkou certifikátu CE, takže splňuje mezinárodní normy pro bezpečnost a výkon.

O společnostech Sandstone a SteriLance Medical

Společnost Sandstone vyvíjí pod značkou SteriLance Medical taková řešení pro samoléčbu diabetu, jež jsou zaměřena na pacienta. Společnost SteriLance byla založena v roce 1993, vlastní více než 200 patentů na celém světě a distribuuje produkty ve více než 50 zemích.

Další informace: https://en.sandstonemed.com | https://en.sterilance.com

Dotazy médií a distribuce: smc@sterilance.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762074/Bridging_gap_premium_low_end_options__advanced_large_platform_design__ISO_13485.jpg 

 

