Jednorázové jehly Sandstone Easydrip™ Plus Pen debutují v Uzbekistánu – zvyšují pohodlí a kvalitu každodenní aplikace injekcí

Sandstone Medical – dceřiná firma společnosti SteriLance Medical – oznámila uvedení jednorázových jehel Easydrip™ Plus na trh v Uzbekistánu, čímž přináší praktickou, na pacienta zaměřenou alternativu na trh, který byl dlouho rozdělen mezi drahé mezinárodní značky a levné produkty s nejistou kvalitou.
Easydrip™ Plus využívá velkou platformu pro stabilnější zavádění a kontrolu. Leštěná multifunkční jehla s tenkou stěnou umožňuje hladké a šetrné zavedení a spolehlivý průtok, což pomáhá snížit úzkost související s injekcemi, které si pacient sám aplikuje, a zlepšuje dodržování léčby.
Řada nabízí různou velikost a délku, je kompatibilní s běžně používanými inzulinovými pery, je určena k jednorázovému použití a je sterilizovaná. Jasné pokyny k použití a balení vhodné pro lékárny podtrhují důraz společnosti Sandstone na praktičnost v reálném světě.
Easydrip™ Plus je k dispozici v hlavních nemocničních a lékárenských sítích po celé zemi a postupně se zavádí i v dalších městech. Místní partneři obdrží vzdělávací materiály pro lékaře a osoby trpící diabetem. První ohlasy poukazují na pohodlné zacházení a spolehlivý výkon. Společnost Sandstone dále rozšíří dostupnost prostřednictvím elektronického obchodu a vzdělávání vedeného influencery.
„Naším cílem je vyvážit prvotřídní zážitek a dostupnost, aby pacienti v Uzbekistánu dosáhli bezpečnější a pohodlnější aplikace každodenních injekcí," uvedl mluvčí společnosti Sandstone.
Certifikace
Easydrip™ Plus se vyrábí v souladu s přísným systémem řízení kvality ISO 13485 a je držitelkou certifikátu CE, takže splňuje mezinárodní normy pro bezpečnost a výkon.
O společnostech Sandstone a SteriLance Medical
Společnost Sandstone vyvíjí pod značkou SteriLance Medical taková řešení pro samoléčbu diabetu, jež jsou zaměřena na pacienta. Společnost SteriLance byla založena v roce 1993, vlastní více než 200 patentů na celém světě a distribuuje produkty ve více než 50 zemích.
Další informace: https://en.sandstonemed.com | https://en.sterilance.com
Dotazy médií a distribuce: smc@sterilance.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762074/Bridging_gap_premium_low_end_options__advanced_large_platform_design__ISO_13485.jpg