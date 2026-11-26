"Prosadit se na zahraničních trzích není jednoduché. Dobrý výrobek je začátek, ale důvěru zákazníka si musíte získávat každou další dodávkou. V poslední době se nám daří naši pozici posilovat a velkou zásluhu na tom mají naši lidé. Je za tím jejich každodenní práce, zkušenosti a schopnost společně vyřešit i náročné požadavky," říká Michal Meisl, ředitel společnosti Twiggy.
Od přání zákazníka k receptuře
Zákazník může přijít s hotovou recepturou i s první představou. Kolegové, kteří s ním projekt připravují, musí porozumět tomu, pro koho výrobek vzniká, jak má chutnat a jaké místo má mít v nabídce značky. Přesné zadání dává vývojáři základ pro práci a pomáhá předejít tomu, aby každý očekával od výsledku něco jiného.
Ve vývoji se představa mění v konkrétní vzorky. Hledá se poměr surovin, chuť a konzistence. Zpětná vazba zákazníka pak vede k dalším úpravám. Součástí vývojové práce je přitom i schopnost přemýšlet dopředu: jak se bude receptura chovat při výrobě a co bude potřeba ověřit v provozu.
Dobrá receptura potřebuje správné suroviny
Za každou surovinou v receptuře stojí také práce manažerky provozu a nákupu. Ta vybírá vhodné dodavatele a zajišťuje, aby měla výroba potřebné suroviny k dispozici ve správném množství a čase. Přitom musí sladit požadavky vývoje a kvality s dostupností i cenou. Její znalost dodavatelů a spolupráce s kolegy pomáhají zajistit, aby se odsouhlasená receptura mohla proměnit v pravidelnou výrobu.
Právě tady je vidět, jak jsou jednotlivé profese provázané. Výběr suroviny ovlivňuje výsledný výrobek, její dostupnost zase plán výroby. Domluva mezi kolegy proto pokračuje dávno poté, co vznikne první vzorek.
Zkušenosti z provozu dávají receptuře skutečnou podobu
Přechod od vzorku k výrobní lince je okamžikem, kdy se propojuje práce vývoje se zkušenostmi lidí z provozu. Společně ověřují, zda receptura funguje v reálných výrobních podmínkách, a dolaďují potřebné parametry. Cílem je výrobek, který se bude dařit vyrábět opakovaně v odsouhlasené podobě.
"Při vývoji nové tyčinky potřebujeme zkušenosti lidí, kteří s ní budou pracovat ve výrobě. Vývoj hledá správnou chuť a konzistenci, u linky pak vědí, jak se směs chová při zpracování a co je potřeba doladit. Díky spolupráci s operátory, seřizovači a mistry výroby můžeme zákazníkovi dodat nejen povedený vzorek, ale stejný výrobek i při dalších objednávkách," říká Kristýna Horváthová, manažerka výroby a vývoje společnosti Twiggy.
Kvalita provází celý proces
Kvalitu výrobku je potřeba hlídat v celém procesu - od příjmu surovin přes jejich zpracování až po hotovou tyčinku. Tým kvality sleduje bezpečnost výrobku, soulad s legislativními požadavky i dodržování stanovených postupů. S kolegy napříč firmou převádí požadavky do každodenní praxe a podílí se na řešení případných odchylek.
Součástí této práce je také dokumentace, vyhledávání surovin, příprava podkladů pro audity a spolupráce s kontrolními orgány. Číslo šarže na obalu umožňuje dohledat použité suroviny i průběh výroby. Záznamy z jednotlivých kroků pak slouží k doložení toho, za jakých podmínek výrobek vznikl. Celý proces musí zohledňovat požadavky tuzemských i zahraničních zákazníků a pravidla jednotlivých trhů.
Společný výsledek cestuje i za hranice
Na práci nákupu, vývoje, výroby a kvality navazují kolegové při balení, ve skladu a v logistice. Starají se o další kroky, bez nichž by hotový výrobek k zákazníkovi nedorazil. Pro odběratele se všechny tyto činnosti spojují v jedinou zkušenost: zda dostane dohodnutý produkt v požadované podobě a termínu.
S každou dodávkou tak míří k tuzemským i zahraničním zákazníkům výsledek práce slánského týmu. Znalost surovin, zkušenosti z výroby a pečlivost při kontrole kvality se promítají do výrobků, které lidé rozbalují ve více než 30 zemích. Za schopností Twiggy obstát doma i v zahraničí stojí konkrétní lidé a jejich každodenní práce ve Slaném.
Zdroj: Twiggy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60269.