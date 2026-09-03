Jelení skok má nového kamzíka. Vznikl díky projektu Město bez kouře

„Kamzík patří k Jelenímu skoku od poloviny 19. století a stal se jedním z neodmyslitelných symbolů Karlových Varů. Bronzová figura na skále je působivou dominantou. Její současný protějšek si však lidé mohou prohlédnout zblízka a vyfotit se u něj. Nová plastika připomíná místní historii a při procházce lázeňskými lesy nabízí obyvatelům i hostům další místo k zastavení,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Kamzík na dosah
Příběh kamzíka na Jelením skoku sahá do roku 1851. První sochu vytvořil berlínský sochař August Kiss z podnětu barona Augusta von Lützowa. Původní plastika byla v roce 1984 zničena. O dva roky později ji nahradila bronzová kopie od karlovarského sochaře Jana Kotka, která na skalním ostrohu stojí dodnes.
Výtvarník Tomáš Dolejš zpracoval tradiční motiv současným výtvarným jazykem. „Tělo kamzíka jsem sestavil z jednotlivě tvarovaných plátů cortenu. Jejich linie a výřezy sledují anatomii zvířete a dávají plastice přirozený, lehce abstrahovaný výraz. Na povrchu oceli se postupně vytvoří charakteristická ochranná patina, a vzhled díla se tak bude dál proměňovat,“ řekl Tomáš Dolejš.
Výtvarným pojetím kamzík navazuje na Dolejšovu sochu jelena, odhalenou v minulém roce na Svatém Linhartu. Obě zvířecí figury spojuje stejný materiál a mírná abstrakce. Také plastika jelena vznikla s podporou projektu Město bez kouře.
Město bez kouře pokračuje v lázeňských lesích
Nový kamzík je další z realizací, které v Karlových Varech vznikají už od roku 2019 s podporou projektu Město bez kouře, zaměřující se na prevenci kouření, podporu odvykání, podporu zdravějšího životního stylu a kultivaci veřejného prostoru. Patří mezi ně například fotorám „Okno do Karlových Varů“ na terase bazénu Saunia Thermal Resort, 3D nápis I LOVE VARY před Mlýnskou kolonádou, zmíněná plastika jelena v areálu Svatý Linhart, Poesiomat ve Smetanových sadech nebo nový pozorovací dalekohled na Goethově vyhlídce.
„Projekt Město bez kouře propojuje podporu zdravějšího životního stylu s péčí o místa, kde obyvatelé i hosté tráví volný čas. Po jelenovi v oboře Svatý Linhart jsme chtěli současné umění znovu zasadit do prostředí lázeňských lesů. Tentokrát jsme zvolili jeden z nejznámějších karlovarských motivů. Kamzík tak pokračuje v linii předchozích realizací a obohacuje oblíbenou vycházkovou trasu,“ uvedla Růžena Rousková, manažerka pro strategická partnerství Philip Morris ČR a.s.
O projektu Karlovy Vary – Město bez kouře
Město bez kouře je iniciativa zaměřená na podporu zdravějšího životního stylu, osvětu v oblasti omezování kouření cigaret a kultivaci veřejného prostoru. Karlovy Vary se k ní jako první město v České republice přihlásily v roce 2019. Do iniciativy se následně zapojily také Špindlerův Mlýn, Český Krumlov a Kutná Hora. Projekt podporuje společnost Philip Morris ČR a.s.
Zdroj: Benes Consulting Group
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