Jen zlomek Čechů se očkuje. Prevence je přitom zásadním krokem k udržitelnému zdravotnictví

Populační projekce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že v příštích patnácti letech výrazně poroste nemocnost spojená s vyšším věkem. Tento trend navíc umocňuje špatný zdravotní stav části populace v důsledku jejího nezdravého životního stylu.[1] Výsledkem bude ještě větší tlak na zdravotní i sociální systém.

V takové situaci je nezbytné soustředit se na efektivní nástroje prevence – jedním z nejdostupnějších a zároveň nejúčinnějších je očkování. Jak jej česká veřejnost vnímá, ukazuje aktuální průzkum agentury Ipsos. „Z průzkumu vyplynulo, že tři čtvrtiny české populace prevenci vnímají jako důležitou, nepovinné očkování v posledních dvou letech však podstoupila jen necelá čtvrtina Čechů. Jednalo se nejčastěji o očkování proti klíšťové encefalitidě, případně chřipce. Často zmiňovanými jsou také černý kašel a covid-19,“ komentuje výsledky průzkumu Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos.

Výmluvným příkladem je chřipka – očkováno je proti ní jen 7 % české populace, zatímco Světová zdravotnická organizace doporučuje proočkovanost rizikových skupin ve výši 75 %. Nízká proočkovanost přitom znamená nejen vyšší nemocnost, ale i významné ekonomické dopady. „Sezonní chřipka každoročně způsobuje pracovní výpadky, jejichž celkové náklady se odhadují až na 27 miliard korun ročně. Ztráty spojené s absencemi a léčbou onemocnění, jimž lze jednoduše předcházet pomocí očkování, představují zbytečnou zátěž pro firmy i veřejný sektor,“ upozorňuje Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR.

„Očkování je velmi účinnou prevencí, která přináší jasné výhody – pomáhá chránit před závažnými nemocemi a současně poskytuje ochranu nejen jednotlivcům, ale i jejich blízkým,“ vysvětluje David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). „Stát by měl mít jasnou strategii, která podpoří očkování v průběhu celého života pacientů. Je pozitivní, že na její přípravě již ministerstvo zdravotnictví pracuje. Věříme, že bude brzy dokončena a převedena do praxe.“

Součástí takové strategie by mělo být začlenění očkování dospělých do národních imunizačních plánů, zajištění dostatečného financování, další rozvoj nástrojů pro sledování a podporu proočkovanosti včetně možnosti očkování v lékárnách. „Jde o kroky, jež doporučuje i evropská platforma Vaccines Europe. Jejich naplnění by významně přispělo k lepší ochraně obyvatel a odlehčení zdravotnímu systému,“ dodává Kolář.

Důležitou roli hraje také edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti populace. „Pacienti potřebují kvalitní, srozumitelné informace, aby se mohli zodpovědně rozhodovat. Zdravotníci, média i neziskové organizace v tom mají své nezastupitelné místo,“ uzavírá Robert Hejzák, předseda Národní asociace pacientských organizací.

Zdroj: AIFP