Jerevan bude v říjnu 2026 hostit první ročník Chess Fest Armenia

Festival, který organizuje MEDIACRAT Studio ve spolupráci s MATENA Business School a za podpory města Jerevan, spojí šachové nadšence, rodiny a návštěvníky z celého světa na dvoudenní oslavu strategie, kreativity a komunity.
„Šachy byly pro Armény vždy více než jen hrou – jsou způsobem, jakým vyjadřujeme kreativitu, disciplínu a sounáležitost. Chess Fest Armenia je oslavou tohoto ducha a zve všechny, aby zažili radost a fantazii, kterou tato hra inspiruje," řekl Levon Aronjan, velmistr a patron Chess Fest Armenia.
Festival promění jerevanské parky a veřejné prostory v živá místa, kde se budou současně konat exhibiční partie, koncerty, vyprávění příběhů a interaktivní umělecké instalace. Součástí programu bude také speciální zóna „Šachy pro děti" a vyvrcholením bude slavnostní předávání cen.
Vardges Hovejan bude působit jako generální producent a bude vést nezávislý organizační tým. Podrobný program a seznam sponzorů budou oznámeny na začátku roku 2026 na oficiálních webových stránkách: www.armchessfest.com
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832175/Chess_Trio_Aronjan_Anand_Polgar.jpg