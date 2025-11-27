Jerevan bude v říjnu 2026 hostit první ročník Chess Fest Armenia

Autor:
  13:31
Jerevan (Arménie) 27. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V říjnu 2026 se uskuteční první ročník Chess Fest Armenia, nové významné události ve světě šachu a kultury. Tento velkolepý festival pod širým nebem se bude konat pod záštitou velmistra Levona Aronjana, jedné z nejobdivovanějších a nejvlivnějších osobností mezinárodního šachu. Mezi očekávanými mezinárodními hosty jsou Višvanáthan Ánand, pětinásobný mistr světa v šachu, a Judit Polgárová, nejsilnější šachistka v historii.

Festival, který organizuje MEDIACRAT Studio ve spolupráci s MATENA Business School a za podpory města Jerevan, spojí šachové nadšence, rodiny a návštěvníky z celého světa na dvoudenní oslavu strategie, kreativity a komunity.

„Šachy byly pro Armény vždy více než jen hrou – jsou způsobem, jakým vyjadřujeme kreativitu, disciplínu a sounáležitost. Chess Fest Armenia je oslavou tohoto ducha a zve všechny, aby zažili radost a fantazii, kterou tato hra inspiruje," řekl Levon Aronjan, velmistr a patron Chess Fest Armenia.

Festival promění jerevanské parky a veřejné prostory v živá místa, kde se budou současně konat exhibiční partie, koncerty, vyprávění příběhů a interaktivní umělecké instalace. Součástí programu bude také speciální zóna „Šachy pro děti" a vyvrcholením bude slavnostní předávání cen.

Vardges Hovejan bude působit jako generální producent a bude vést nezávislý organizační tým. Podrobný program a seznam sponzorů budou oznámeny na začátku roku 2026 na oficiálních webových stránkách: www.armchessfest.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832175/Chess_Trio_Aronjan_Anand_Polgar.jpg 

info@armchessfest.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka....

27. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj hodlá přispět na obnovu pavilonu a voliéry v Podzámecké zahradě v Kroměříži

ilustrační snímek

Zlínský kraj plánuje finančně podpořit obnovu dalších dvou historických objektů v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Na opravy terasy Rybářského pavilonu a...

27. listopadu 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Zámky na Opavsku a Bruntálsku lákají na vánoční atmosféru šlechtických rodů

ilustrační snímek

Zámky v Moravskoslezském kraji se připravují na poslední velké akce letošního roku. Bude mezi nimi výstava betlémů či ukázka vánočního života šlechtických...

27. listopadu 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze

Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Seniora soudí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Oslava Mikuláše na kolejích. Parní krásky doprovodí speciální historické vlaky

Mikulášský vlak ve Svitavách (3. prosince 2017)

Velkým množstvím Mikulášů, čertů a andělů se to bude už o tomto víkendu hemžit na mnoha vlakových zastávkách a ve stanicích na Orlickoústecku a Svitavsku. V oblacích kouře a páry budou mikulášské...

27. listopadu 2025  15:32

Ve Vsetíně se otevřela zrekonstruovaná centrální budova knihovny

Ve VsetĂ­nÄ› se otevĹ™ela zrekonstruovanĂˇ centrĂˇlnĂ­ budova knihovny

Ve Vsetíně se dnes otevřela zrekonstruovaná centrální budova Masarykovy veřejné knihovny a turistického informačního centra na Dolním náměstí. Rekonstrukce...

27. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22

Na klášterecké městské střední škole studuje prvních deset budoucích zahradníků

ilustrační snímek

Prvních deset studentů studuje od září obor zahradnické práce na Střední a základní škole Petlérská v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Praxe vykonávají v...

27. listopadu 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Bitvu u Slavkova představuje výstava u české ambasády v Paříži

ilustrační snímek

Události 2. prosince roku 1805, kdy se u Slavkova střetla vojska tří císařů, představuje od středy panelová výstava u české ambasády v Paříži. Zhruba po měsíci...

27. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Na Vysočině jsou místy upravené stopy pro běžkaře, vlekaři zatím vyrábějí sníh

ilustrační snímek

Na Vysočině jsou v některých místech projeté stopy pro běžkaře. Lyžovat se dá u Nového Města na Moravě, kde napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, například u...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Bezdružice na Tachovsku připravují zónu se 74 parcelami, má zabránit odlivu lidí

ilustrační snímek

Bezdružice na Tachovsku připravují bytovou zónu se 74 parcelami. Chtějí tak zabránit dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Město už má projekt se stavebním...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.