JeyBy před Valentýnem připomíná Vteřinu! "Užijte si každou chvíli," vyzývá

  12:01
Praha 9. února 2026 (PROTEXT) - Zpěvák JeyBy posílá před Valentýnem do rádií svůj hit Vteřina, který složil společně s producentem Danem Škráškem

"Je to song o radosti, energii a párty atmosféře," svěřuje se mladý zpěvák, který na letošní jaro připravuje vydání své první desky. V písni Vteřina se podle zpěváka skrývá jasné poselství. "Je o životě naplno, o touhách, o tom užít si každou chvíli a nenechat nic utéct. Měli bychom všichni vnímat, že každá vteřina života je důležitá, ať už jsme zamilovaní nebo ne," dodává před svátkem svatého Valentýna.

Vteřina má také svůj videoklip, který režíroval Jaro Smejkal. O vokály v písni se postarala bývalá finalistka SuperStar Martina Balogová, před kamerou se pak např. objevili Robert Rosenberg, Freescoot či Naira Delairo.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFiIl7NQXZU

 

Zdroj: Luboš Procházka

 

 

