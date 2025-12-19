JeyBy zazpíval před Vánocemi seniorům, přivezl také dárky do psího útulku

Přes 15 obyvatel domova si užilo dopoledne v klubovně s krásně ozdobeným stromečkem a retrokoutkem. "Přivezli jsme vám detektivky, sportovní knihy, ale také např. biografii Pavla Trávníčka nebo vzpomínkovou knihu fotografa pana Gotta Františka Jiráska," potěšil seniory JeyBy, který na podzim nejprve poslal do rádií píseň Vteřina, teď je v éteru aktuální jeho sváteční píseň. Právě song Na Vánoce společně seniorům zazpíval. Pak se ještě vydal s nakoupeným krmením a pamlsky do psího útulku v Troji.
Zdroj: Luboš Procházka