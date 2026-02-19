Ježek software získal prestižní certifikát CRIF TOP Business Elite

Podle analytického hodnocení CRIF dosahuje Ježek software dlouhodobě výrazně nadprůměrných výsledků napříč všemi sledovanými ukazateli. V posledních dvou letech firma zaznamenala dynamický růst zisku, posílila likviditu a snížila zadluženost. Peněžní prostředky tvoří přibližně 80 % aktiv, což představuje mimořádně silnou pozici z hlediska finanční flexibility. Cizí zdroje jsou ve vztahu k vlastním zdrojům i objemu hotovosti marginální.
„Společnost vykazuje mimořádně vysokou míru finanční stability, silnou kapitálovou strukturu a velmi perspektivní ekonomickou pozici do budoucna,“ uvedl Jan Cikler z analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau.
Certifikát CRIF TOP Business Elite mohou získat pouze firmy hodnocené Indexem CRIBIS do úrovně b2, tedy podniky s velmi stabilní ekonomickou situací. Zároveň nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí ani na AML sankčních seznamech. Index CRIBIS vychází z devíti finančních ukazatelů za dvě po sobě jdoucí účetní období a zohledňuje také nefinanční rizikové faktory.
CRIF – Czech Credit Bureau se dlouhodobě věnuje odbornému hodnocení českých firem a je hodnoticím partnerem projektů, jako jsou CZECH TOP 100, Firma roku, Město pro byznys, Ocenění českých podnikatelek nebo Ocenění českých exportérů. „Vážíme si každé příležitosti ocenit úspěšné české firmy, které svým aktivitám věnovaly mnoho úsilí i dovedností,“ uvedl marketingový ředitel CRIF Přemysl Cenkl.
„Stabilita, kterou certifikát potvrzuje, vychází z hodnot, které do firmy vložil její zakladatel Ing. Tomáš Ježek. Jeho důraz na kvalitní řemeslo, odpovědné hospodaření a dlouhodobé vztahy se zákazníky je součástí DNA firmy. Na těchto základech stavíme i další rozvoj,“ říká Jaroslav Scharf, provozní ředitel Ježek software.
O společnosti Ježek software s.r.o.
Ježek software je český výrobce ekonomických a účetních systémů s více než třicetiletou historií. Zaměřuje se na vývoj softwaru pro podnikatele, firmy i účetní profesionály a dlouhodobě patří mezi stabilní a finančně silné společnosti v oboru.
Foto: vedení společnosti, zleva provozní ředitel Jaroslav Scharf, zakladatel a jednatel Ing. Tomáš Ježek, jednatel a výkonný ředitel Mgr. Pavel Löffler
Zdroj: Ježek software