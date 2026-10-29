Jiahui otevřela Mezinárodní centrum buněčné terapie s cílem rozšířit dostupnost léčby CAR-T

Mezinárodní nemocnice Jiahui otevřela Mezinárodní centrum buněčné terapie Jiahui, které navazuje na průlomové případy léčby CAR-T a multidisciplinární odborné znalosti a bude poskytovat péči pacientům z Číny i ze zahraničí.
Centrum bylo slavnostně představeno na prvním ročníku Mezinárodního summitu o buněčné terapii Jiahui, který se konal 23. října. Akci pořádala Mezinárodní nemocnice Jiahui a spolupořádala ji Skupina pro lékařský výzkum a vzdělávání Jiahui (J-Med). Událost přilákala registrace k živému přenosu ze 14 zemí a regionů.
Prof. Hao Siguo, vedoucí oddělení hematologie v Mezinárodním onkologickém centru (JICC), a prof. Xuan Linli, vedoucí oddělení lékařské onkologie v JICC, se připojili k odborníkům diskutujícím o buněčných terapiích pro nádory krve, solidní nádory a autoimunitní onemocnění.
Eric J. Rubin, šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine (NEJM), poznamenal, že před deseti lety NEJM publikoval jeden výzkumný článek od čínských vědců, zatímco v roce 2026 jich bylo více než 20. Prof. John K. Hsiang, předseda výkonného výboru Jiahui Health, zdůraznil pokroky Číny v oblasti lékařských inovací.
JICC si vybudovalo renomé jako průkopník v léčbě CAR-T (personalizované imunoterapie, která využívá vlastní imunitní buňky pacienta) a podněcuje dlouhodobé výsledky u pacientů. V září 2023 JICC léčilo prvního zahraničního pacienta v Číně, který podstoupil CAR-T terapii přípravkem axicabtagene ciloleucel (Axi-Cel) – šlo o singapurskou ženu s primárním mediastinálním velkobuněčným B-buněčným lymfomem, která i více než tři roky po léčbě nevykazuje žádné známky recidivy. Na základě tohoto milníku poskytlo JICC léčbu CAR-T pacientům ze Singapuru, Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, Ruska, Maďarska, Nového Zélandu, Indie, Pákistánu, Malediv a dalších zemí a regionů. Poté, co Čína v červnu 2026 schválila přípravek Satri-cel (CT041), první CAR-T terapii na světě schválenou pro solidní nádory, se Jiahui stala jednou z prvních institucí, které ji zavedly do klinické praxe, a léčila prvního zahraničního příjemce na světě – devětapadesátiletého novozélandského pacienta s pokročilým karcinomem žaludku a dvanácterníku.
Prof. Allen WU, prezident Mezinárodní nemocnice Jiahui, uvedl, že rostoucí mezinárodní poptávka pomohla urychlit zřízení tohoto centra. Nemocnice ročně poskytuje péči téměř 500.000 pacientům ze 180 zemí a regionů. Nové centrum propojí výzkum a klinickou péči prostřednictvím multidisciplinárních odborných znalostí a mezinárodních služeb pro pacienty.
Přečtěte si celý článek: https://jiahui.com/en/news/231
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