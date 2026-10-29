Jiahui otevřela Mezinárodní centrum buněčné terapie s cílem rozšířit dostupnost léčby CAR-T

Autor:
  14:05
Sledovat Metro na Googlu
Šanghaj 29. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Jiahui otevřela Mezinárodní centrum buněčné terapie s cílem rozšířit globální dostupnost léčby CAR-T

Mezinárodní nemocnice Jiahui otevřela Mezinárodní centrum buněčné terapie Jiahui, které navazuje na průlomové případy léčby CAR-T a multidisciplinární odborné znalosti a bude poskytovat péči pacientům z Číny i ze zahraničí.

Centrum bylo slavnostně představeno na prvním ročníku Mezinárodního summitu o buněčné terapii Jiahui, který se konal 23. října. Akci pořádala Mezinárodní nemocnice Jiahui a spolupořádala ji Skupina pro lékařský výzkum a vzdělávání Jiahui (J-Med). Událost přilákala registrace k živému přenosu ze 14 zemí a regionů.

Prof. Hao Siguo, vedoucí oddělení hematologie v Mezinárodním onkologickém centru (JICC), a prof. Xuan Linli, vedoucí oddělení lékařské onkologie v JICC, se připojili k odborníkům diskutujícím o buněčných terapiích pro nádory krve, solidní nádory a autoimunitní onemocnění.

Eric J. Rubin, šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine (NEJM), poznamenal, že před deseti lety NEJM publikoval jeden výzkumný článek od čínských vědců, zatímco v roce 2026 jich bylo více než 20. Prof. John K. Hsiang, předseda výkonného výboru Jiahui Health, zdůraznil pokroky Číny v oblasti lékařských inovací.

JICC si vybudovalo renomé jako průkopník v léčbě CAR-T (personalizované imunoterapie, která využívá vlastní imunitní buňky pacienta) a podněcuje dlouhodobé výsledky u pacientů. V září 2023 JICC léčilo prvního zahraničního pacienta v Číně, který podstoupil CAR-T terapii přípravkem axicabtagene ciloleucel (Axi-Cel) – šlo o singapurskou ženu s primárním mediastinálním velkobuněčným B-buněčným lymfomem, která i více než tři roky po léčbě nevykazuje žádné známky recidivy. Na základě tohoto milníku poskytlo JICC léčbu CAR-T pacientům ze Singapuru, Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, Ruska, Maďarska, Nového Zélandu, Indie, Pákistánu, Malediv a dalších zemí a regionů. Poté, co Čína v červnu 2026 schválila přípravek Satri-cel (CT041), první CAR-T terapii na světě schválenou pro solidní nádory, se Jiahui stala jednou z prvních institucí, které ji zavedly do klinické praxe, a léčila prvního zahraničního příjemce na světě – devětapadesátiletého novozélandského pacienta s pokročilým karcinomem žaludku a dvanácterníku.

Prof. Allen WU, prezident Mezinárodní nemocnice Jiahui, uvedl, že rostoucí mezinárodní poptávka pomohla urychlit zřízení tohoto centra. Nemocnice ročně poskytuje péči téměř 500.000 pacientům ze 180 zemí a regionů. Nové centrum propojí výzkum a klinickou péči prostřednictvím multidisciplinárních odborných znalostí a mezinárodních služeb pro pacienty.

Přečtěte si celý článek: https://jiahui.com/en/news/231

 

Kontaktujte Mezinárodní onkologické centrum Jiahui:

E-mail: internationaloffice@jiahui.com

WhatsApp: +852 4619 1904

WeChat: Jiahui-GSN

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59862.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...

Vražda taxikářky v Šumperku spěje k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....

30. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:50

Brno čeká 17. listopadu festival Brněnský 17. i derniéra festivalu Janáček Brno

ilustrační snímek

Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Brně vyvrcholí 17. listopadu závěrečným představením hudební festival Janáček Brno. Uskuteční se také pouliční...

30. října 2026  11:07,  aktualizováno  11:07

Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

ilustrační snímek

Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce...

30. října 2026  10:55,  aktualizováno  10:55

Karlovarský kraj chce zlepšit zdraví obyvatel využitím lázní

ilustrační snímek

Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními...

30. října 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

ilustrační snímek

V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie...

30. října 2026  10:44,  aktualizováno  10:44

V Čáslavi bude vládnout sdružení starosty Strnada s dalšími třemi stranami

ilustrační snímek

V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady...

30. října 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Podzimní zahřátí a sofistikované chutě: Ideální společníci pro sychravé večery

30. října 2026  12:05

Vysoké Mýto povede ředitel muzea Jiří Junek

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale...

30. října 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Nemocnice mají léčit akutní stavy, ne nahrazovat domácí péči

30. října 2026  11:56

Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína dvě hodiny stál

ilustrační snímek

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

30. října 2026  9:22,  aktualizováno  11:43

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

30. října 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.