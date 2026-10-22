JIC posiluje podporu výrobních firem. V Kuřimi naplno představil chytrou továrnu

Výroba dnes mění pravidla rychleji než kdy dřív. Firmy čelí měnící se poptávce, tlaku na efektivitu, nedostatku lidí a vyšším nárokům na kvalitu. Technologie přitom často zastarají dřív, než je stihnou zavést, a rozhodnout, do čeho investovat, je proto stále těžší.
Na to odpovídá JIC Smart Factory. Navazuje na více než 13 let, během kterých tým v Kuřimi podporoval průmyslové firmy, a kromě vlastního zázemí využívá síť technologických partnerů a spolupráci s univerzitami. Technologie tak dokáže nejen doporučit, ale také ověřit v podmínkách blízkých reálnému průmyslu a pomoct s jejich zavedením. Spojuje přitom ty, kdo nové technologie potřebují, s těmi, kdo je vyvíjejí.
„Právě v propojování těchto dvou světů vidím velkou příležitost a také naši roli. JIC má dlouhodobou zkušenost s podporou růstu firem, tým v Kuřimi zase velmi dobře zná prostředí průmyslu. JIC Smart Factory z obojí zkušenosti vytváří prostor, kde se ze slibných technologií mohou stát inovace, které firmám reálně pomáhají,“ říká ředitel JIC Petr Chládek.
Chytrá výroba v praxi
Během Inspiration Day 2026 si návštěvníci prohlédli zázemí JIC Smart Factory i s novými pracovišti pro automatizaci malosériové výroby, vizuální inspekci a kontrolu kvality, prediktivní údržbu strojů, automatickou paletizaci a depaletizaci i svařování s kolaborativním robotem. Tým nepředváděl jen samotné technologie, ale hlavně situace, ve kterých mohou dávat smysl konkrétní firmě.
„Když chce firma uspět na globálních trzích, musí spolu se svým byznysem rozvíjet i výrobu. Proto jsme s týmem vybudovali prostředí, kde můžeme společně s průmyslovými firmami hledat a ověřovat řešení jejich skutečných výzev. Naším cílem přitom není jen reagovat na aktuální poptávku, ale předvídat budoucí potřeby klientů a aktivně formovat průmysl zítřka,“ říká Roman Parák, který stál u zrodu nové koncepce JIC Smart Factory a vedl její realizaci.
Příkladem může být zkušenost společnosti ZEBR, jejíž stroje dnes stojí za výrobou stínicí techniky na trzích od Mexika po Austrálii. S týmem v Kuřimi řešili například, co dělat, když poptávka roste rychleji než výrobní kapacita, a jak postavit provoz, který dokáže reagovat pružněji.
Úspěšnou cestu technologické firmy zase ukazuje brněnské Sewio, jeden z partnerů JIC Smart Factory. Jeho systém pro přesnou lokalizaci lidí, materiálu a vozíků na bázi technologie UWB se prosadil v automobilovém průmyslu i logistice a v roce 2024 ho dovedl až ke spojení s globální skupinou HID.
Kde mohou nová řešení najít uplatnění ve výrobě, ukazují i příklady startupů, které prezentovaly své technologie pro možnou spolupráci:
- Applikates nabízí digitální řízení kvality bez papírů a AI asistenta KolegAI, který ve výrobních firmách přebírá rutinní práci s dokumenty, například kontrolu faktur.
- bm25 při zastavení linky přečte řídicí kód stroje i jeho živá data a technikovi ukáže nejpravděpodobnější příčinu poruchy. Běží přímo v závodě.
- Edmund propojuje technickou dokumentaci, programy PLC, záznamy údržby a data ze strojů, aby technici rychleji našli příčinu poruchy.
- Inclustera vyvíjí nanomateriály, které při kontaktu s nebezpečnou látkou změní optický signál. Pomáhají tak rychle odhalit kontaminaci ve vodě, plynech nebo průmyslových provozech.
- Inovec Technology pomocí AI vytváří z kamerového záznamu tzv. virtuální senzory, které sledují například pohyb strojů a vozíků nebo zaplnění skladových pozic.
- Robot George vyvíjí v Česku humanoidního robota s ambicí stát se evropskou pracovní silou pro průmyslové provozy, výrobu a logistiku.
Pro technologické firmy slouží chytrá továrna jako zázemí pro vývoj, testování a pilotní ověření jejich řešení v podmínkách, které věrně simulují reálný provoz. Má ale i obchodní rozměr – startupy a scaleupy tu své technologie ukážou výrobním firmám v akci, tedy přesně těm, kteří je mohou nasadit.
JIC Smart Factory firmám nabízí také vzdělávací akce a workshopy, které pomáhají zorientovat se v trendech chytré výroby, poradenství, které ukáže, co má smysl změnit a kam investovat, a službu Test Before Invest, díky níž si mohou řešení vyzkoušet dřív, než do něj vloží peníze. Tým je technologicky nezávislý a spolupráce začíná úvodní konzultací, kterou je možné domluvit přes web www.jic.cz/cz/smartfactory.
Zdroj: JIC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59727.