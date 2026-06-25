JIC se stává českým hubem pro vědecké spin-offy. Za rok přispěl k?založení tří

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  10:39
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Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Patnáct vědců a vědkyň z brněnských univerzit, výzkumných center a ústavů absolvovalo aktuální běh programu Applied! Od výzkumu k byznysu, který třetím rokem pořádá inovační agentura JIC. Na závěrečném prezentačním dni představili před investory, zástupci transferových oddělení a dalšími lidmi z praxe, jak posunuli své projekty směrem ke vstupu na trh a budoucím spin-offům – tedy firmám stavějícím na výsledcích výzkumu, na nichž má výzkumná instituce obvykle podíl. V době, kdy jich v celém Česku vznikalo dosud nanejvýš deset ročně, JIC jen za poslední rok přispěl ke vzniku tří. Z toho je jeden účastníkem aktuálního běhu Applied!

Že program, kterým za poslední tři roky prošlo 106 účastníků, přináší posun, dokládá spin-off Electrophorus Jiřího Ehlicha a Erika Glowackeho z CEITEC VUT. Firma vyvíjí specializované elektrochemické systémy pro živé vědy a cílí na akademické laboratoře i biotechnologické a farmaceutické firmy. Je jedním ze tří vědeckých spin-offů, které JIC za poslední rok podpořil; vedle něj to jsou ACTOSens z Masarykovy univerzity a Grixi z Vysokého učení technického v Brně.

„Postavit firmu na výzkumu chce odvahu – vykročit z laboratoře do byznysu, dát s univerzitou do pořádku duševní vlastnictví a poskládat tým, který to dotáhne,“ říká Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC. „Důležité je, že na to vědci nejsou sami. Stojí za nimi školitelé, experti i investoři.“

Aktuálně program absolvovalo patnáct účastníků s třinácti projekty napříč obory. Mezi nimi například Jiří a Marta Jarošovi z FIT VUT, kteří vyvíjejí cloudovou platformu pro automatické a bezpečné plánování neinvazivní ultrazvukové léčby mozku „na míru" každému pacientovi – výpočetně náročný krok, který dnes brzdí širší využití této terapie.

Josef Pouzar z FEKT VUT řeší těsnění chránící citlivé části kosmických přístrojů před znečištěním z odpařujících se maziv ve vakuu. Jan Klusáček ze stejné fakulty vyvíjí nástroje, které energetikům umožní lépe vidět do distribuční sítě a odhalit místa, kde měření dnes chybí nebo není spolehlivé. Yehor Safonov, rovněž z FEKT, staví platformu, která pomocí umělé inteligence automatizuje bezpečnostní monitoring a usnadňuje firmám odhalovat kybernetické útoky.

Mezi účastníky byly i týmy z dalších brněnských institucí – z FNUSA-ICRC, CEITEC MUNI, Fakulty informatiky MUNI, Akademie věd ČR, Centra dopravního výzkumu a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Od výzkumu k byznysu

Applied! je program pro výzkumníky, doktorandy, postdoky a výzkumné týmy, které chtějí ověřit komerční potenciál svého výzkumu. Během osmi bloků pracují na vlastním projektu, učí se pojmenovat jeho hodnotu, ověřit poptávku, orientovat se v duševním vlastnictví a financování rané fáze a srozumitelně projekt představit lidem z praxe.

„Letošní běh byl výjimečný svou pestrostí – poprvé stály vedle sebe týmy z techniky, medicíny i přírodních věd a poprvé do programu vstupovali vedoucí výzkumných skupin společně se svými postdoky,“ shrnula Markéta Filipenská, vedoucí JIC týmu Future Founders a programu Applied!.

JIC dlouhodobě posunuje možnosti, jak přispět ke vzniku vědeckých spin-offů napříč českem – což je důležité pro konkurenceschopnost ekonomiky opírající se o technologie s vysokou přidanou hodnotou. Čerpá přitom ze svých více než dvacetiletých zkušeností s tvorbou globálně úspěšných firem.

„U spin-offů je naše role specifická: pomáháme překládat výzkumný jazyk do jazyka trhu,“ vysvětluje Veronika Štěpánková, spolumajitelka biotechnologického startupu Enantis, která se tématu komercializace na JICu dlouhodobě věnuje. „Propojujeme výzkumné týmy s mentory, kteří si sami prošli akademickou sférou i budováním spin-offů, a také s firmami, transferovými experty a investory.“

Cílem přitom podle ní není udělat z každého nápadu startup: „Někdy je správnou cestou spin-off, jindy licence, pilotní spolupráce s firmou nebo rozhodnutí nechat projekt dozrát. I to je důležitý výsledek,“ dodává.

Program je navíc součástí širšího řetězce, který JIC pro vznik spin-offů buduje. Zahrnuje také aktivní vyhledávání nadějných lidí a technologií na univerzitách, rozvíjení sítě expertů i kapitál. Aktuálně agentura pracuje s více než čtyřiceti projekty v různých fázích zralosti a pro deeptech projekty s nejvyšším potenciálem má připravené i peníze z fondu JIC Ventures.

„JIC pomáhá růst globálně úspěšným firmám už přes dvacet let a tvorba spin-offů patří mezi naše současné strategické cíle,“ říká Petr Chládek. „Naší vizí ale není jen silné Brno. Chceme spojit síly napříč Českem a vybudovat kritickou masu vědců i investorů, díky které tu bude firem z výzkumu vznikat řádově víc.“ Do roku 2030 chce JIC přispět ke vzniku 40 vědeckých spin-offů.

Zdroj: Inovační agentura JIC

https://www.jic.cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

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