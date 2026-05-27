JIC Ventures investuje do technologie personalizace videa, která míří do USA

Webout stojí na technologii, která video obsah renderuje přímo na zařízení koncového uživatele – nikoli na centrálních serverech. To umožňuje personalizovat video ve velkém měřítku a s minimálními náklady na výpočetní kapacitu. Platforma pro tvorbu video kampaní přizpůsobených v reálném čase každému divákovi dnes pracuje pro klienty jako Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz, Notino či sportovní kluby AC Sparta Praha a FC Bruggy. Firma loni dosáhla obratu přesahujícího 600 tisíc eur.
„Webout je příkladem toho, co u investice hledáme. Zkušený tým dokázal postavit škálovatelnou platformu na pokročilé technologii. Hlavním pilířem je personalizace, která do budoucna bude v marketingu jen nabírat na důležitosti,“ říká Radim Kocourek, managing partner JIC Ventures.
„Tým má hlubokou znalost oboru, a navíc neuvěřitelný drive. V kombinaci s jasným cílem dobýt americký trh včetně sportovního segmentu to byl pro nás silný signál investovat,“ doplňuje za JIC Ventures Miloš Sochor.
Investice navazuje na první kolo firmy z února 2025. Nový kapitál Webout využije na marketingový, obchodní a produktový rozvoj na americkém trhu. Zakladatel Michal Orsava se již přesunul do San Francisca. Webout plánuje na konci roku 2027 uzavřít v USA další investiční kolo série A.
„Personalizace video obsahu se stane standardem digitální komunikace. Naše platforma firmám ukazuje, že video není jen o pozornosti, ale o reálných tržbách. Americký trh je pro nás logickým dalším krokem. Je největší, nejotevřenější inovacím a specificky ve sportovním segmentu tam vidíme obrovskou příležitost,“ vysvětluje Michal Orsava, který Webout založil spolu s Karlem Juřičkou.
Jedná se o druhou investici nového fondu JIC Ventures, který zahájil svou činnost v dubnu 2026. 400milionový fond hodlá v následujících čtyřech letech investovat do dvaceti startupů v raných fázích, a to nejen z Česka, ale celé střední a východní Evropy. Kromě kapitálu fond nabízí přístup k síti zkušených founderů mentorů a partnerů ekosystému vytvořené za posledních dvacet let okolo inovační agentury JIC.
Zdroj: JIC
