JIC Ventures vsadil na startup Elredo, který mění ekonomiku produkce audioknih

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Praha 1. října 2026 (PROTEXT) - Fond JIC Ventures vedl investiční kolo startupu Elredo, který vyvinul technologii pro AI tvorbu audioknih a zároveň mění ekonomiku jejich produkce i distribuci. Získaný kapitál v celkové výši přesahující 1 milion eur, což je téměř 25 milionů korun, firma použije především na expanzi do USA, kde je soustředěna většina světových vydavatelů.

Pro vydavatele buduje Elredo kompletní infrastrukturu pro výrobu audioknih i jejich distribuci k zákazníkům. Jejich AI technologie snižuje náklady i čas potřebný na produkci knih k poslechu, a navíc usnadňuje lokalizaci. Díky tomu dává smysl vyrobit i tituly, u kterých se tradiční postup dosud nevyplatil anebo vytvořit audio verzi u celé škály knih vydaných v minulosti kdekoliv na světě. A právě tento potenciál zaujal investory.

Audioknihy patří mezi nejrychleji rostoucí segment knižního trhu. Elredo se odlišuje nejen kvalitou, ve které je dokáže vytvořit, ale především distribucí ušitou na míru vydavatelům. Trh je přitom enormně velký – jde o knihy vydávané dnes i o celé historické katalogy,“ říká Radim Kocourek z pozice lead investora.

Investiční kolo vedl fond JIC Ventures. Vedle něj se zapojil investor Jiří Hlavenka a peníze do startupu poslalo také Středočeské inovační centrum a švédský Bond Ventures. Znovu svou důvěru projevili i dosavadní investoři Petr Sochora z 12bullets, Petr Bláha z Eurowag a Martin Ježek. Zároveň Elredo získalo grant 200 tisíc eur z programu Technologická inkubace.

Toto kolo nám pomáhá škálovat naši produkci rychleji a expandovat na další světové trhy. Poptávka po audioknihách roste rychleji, než klasická produkce zvládá a my chceme pomoci vydavatelům tento technologický problém vyřešit,“ říká Matěj Schmalz, zakladatel a CEO Elredo, které v roce 2023 začínalo s vlastní stejnojmennou aplikací podporující poslechovost audioknih.

Za vydavateli do Ameriky

Mezi klienty Elreda už nyní patří čeští vydavatelé Albatros Media a Euromedia Group i mezinárodní domy jako Wiley a HarperCollins. Nový kapitál míří především na rozvoj obchodu a další expanzi za oceán. Nejde přitom o americké publikum jako takové – rozhodující je koncentrace vydavatelů. Proto firma část obchodního, výrobního a podpůrného týmu už přesouvá do USA, konkrétně do New Jersey.

U startupů se vždycky díváme na foundera samotného. Matěj má drive a jasný fokus na byznys. Pronikl do světa vydavatelů v USA i Velké Británii a má namířeno i do arabsky mluvících zemí. To je trakce, která nás přesvědčila,“ doplňuje Miloš Sochor, managing partner JIC Ventures.

Elredo dnes distribuuje do více než 160 prodejních kanálů po celém světě a buduje kapacitu na stovky audioknih měsíčně, s technologickým cílem produkovat až tisíc titulů měsíčně. Fond hodlá firmě pomáhat růst. Kromě kapitálu nabízí přístup k síti zkušených founderů, mentorů a partnerů ekosystému, který se posledních dvacet let utváří okolo inovační agentury JIC.

JIC Ventures zahájil činnost v dubnu 2026 a celkem hodlá podpořit přibližně dvacet technologických startupů v raných fázích především z Česka a Slovenska.

 

Zdroj: JIC

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59412.

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