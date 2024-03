Jihlava plná inovací

Jihlava 19. března 2024 (PROTEXT) - Inovace z rozmanitých odvětví průmyslu zaplavily v tyto dny Jihlavu včetně zajímavých výsledků z výzkumu, vývoje i realizací od českých subjektů. Až do 3. dubna se tak veřejnost bude moci bezplatně seznámit s dalším ročníkem putovní fotovýstavy Czech Industry Photo, který se prezentuje na Masarykově náměstí formou velkoformátových obrazů i doprovodných příběhů odhalující nové technologie, poutavé makrodetaily a vše další, co zviditelňuje český průmysl na celosvětové úrovni co do kreativity i technického pokroku.

Tato edukativní putovní fotovýstava, jež vznikla na podporu průmyslové osvěty, bude k vidění až do června v deseti městech Čech a Moravy, kdy přesné termíny včetně umístění lze nalézt na webových stránkách této fotovýstavy. Jejím pořadatelem je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Czech Industry Photo je realizováno bez státních a evropských dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i ostatním příběhům v online podobě je k dispozici na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce. CZECH INDUSTRY PHOTO Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje inovace, úspěšné realizace českých firem a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií. PROMOLIGA PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.” www.promoliga.cz www.czechindustryphoto.com