Jihlava rozšířila modré zóny, parkování ve městě by mělo být jednodušší a bezpečnější

David Beke (ODS), radní Jihlavy: "Týká se to zejména centra, které bylo už v minulosti zazónováno. Nově jsme se rozšířili směrem na západ, směrem k nemocnici a do dalších částí města. Jihlava je velmi specifická, i když se to neví. Máme tu na 55 tisíc obyvatel 27 místních aut a dalších 10 tisíc sem dojíždí.“

Pro řidiče jsou v místech modrých zón rozmístěny parkovací info boxy, zde naleznou veškeré informace k tomu aby věděli na jak dlouho mohou parkovat, popřípadě kde mohou za odstavení svého vozidla zaplatit.

David Beke (ODS), radní Jihlavy: "Situace se zlepšila zejména pro ty, kteří potřebují to auto každodenně. To znamená dojíždějící za prací, dojíždějící za službami, pohyb rezidentů, řemeslníků i zásobování. Pokud se podíváte do jakéhokoliv vyhledávače a zadáte parkování v Jihlavě, najdete tam mapu parkování, kde jsou jednotlivé zóny vyznačené. Podle barvy poznáte, jaký režim v ulici je.“

Řidiči mohou poplatek platit v parkovacích automatech nebo pomocí mobilní aplikace. Modré zóny je ve městě v plánu nadále rozšiřovat.

Zdroj: POLAR televize Ostrava