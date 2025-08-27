Jihlavanka dál rozvíjí novou kavárenskou síť

Značka Jihlavanka, nejprodávanější pražená káva v České republice, rozšiřuje svůj koncept Jihlavanka café. Po úspěšném otevření první pobočky na pražské Palmovce přichází s druhou lokalitou – v pasáži obchodního centra Atrium v Hradci Králové.
Kavárna i tentokrát zaujme především širokou nabídku kávových nápojů za dostupnou cenu. I v hradecké pobočce jsou všechny kávy připravované na profesionálním pákovém kávovaru – od klasického espressa až po oblíbené mléčné kávové nápoje. V nabídce nechybí ani tradiční český „turek“, kterého značka zachovává jako odkaz k tradici, nebo filtrovaná káva. Sezónním hitem jsou ledové kávové nápoje, jako je ledové latté, frappé nebo espresso tonic.
Chleba se škvarkovou pomazánkou i „punčák“
Sortiment doplňuje originální občerstvení, které reflektuje charakter značky – například obložený chleba se škvarkovou či tomatovou pomazánkou, polévka dle denní nabídky, jogurt s čerstvým ovocem nebo poctivé tradiční dezerty jako punčový řez, věneček. Nechybí ani top produkt, který se osvědčil na pražské Palmovce: dukátky se šodó.
Oáza uprostřed ruchu
Interiér je navržen tak, aby působil co nejútulněji – laděný do zemitých barev, doplněný přírodními materiály a živými rostlinami. Dominantou prostoru je dřevěný pult, který spolu s měkkým osvětlením vytváří hřejivou, velmi domáckou atmosféru. Celý prostor působí jako klidná oáza uprostřed rušného centra – místo, kde se člověk rád na chvíli zastaví, kde si vydechne. Přestože je kavárna koncipována primárně jako místo pro občerstvení s sebou, zákazníci se mohou posadit k barovému stolku.
„První měsíce fungování kavárny Jihlavanka v Praze ukázaly úspěšnost konceptu. Rozhodli jsme se jej proto dále rozvíjet a vylepšovat. Při přípravě nové kavárny v Hradci Králové jsme reagovali na podněty zákazníků. Vytvořili jsme pro ně klidné a příjemné místo, kde si mohou zakoupit kvalitní i cenově dostupné občerstvení, ať už jsou na nákupech, nebo jen procházejí pasáží,“ uvedl Tomáš Zahradník, Shops Director společnosti Tchibo pro Českou republiku a Slovensko, která značku Jihlavanka vlastní.
Promyšlený koncept
Koncept Jihlavanka café je na českém trhu letošní novinkou. Staví na jednoduchosti, dostupnosti a rychlém servisu, inspiruje se úspěšnými zahraničními modely typu coffee-to-go. Zároveň reaguje na změny v kávové kultuře. Zákazníci stále více kladou důraz na kvalitu kávy, její původ, způsob pražení, udržitelnost i samotný zážitek z přípravy. Káva už není jen nápoj – stává se rituálem, chvílí pro sebe nebo formou sdílení s ostatními. Zvláště mladší generace upřednostňují vizuálně atraktivní a osvěžující nápoje, jako jsou ledové kávy, jejichž obliba výrazně roste.
„Aktivně sledujeme trendy, reagujeme na ně a zároveň se coby největší prodejce kávy na trhu snažíme určovat směr. Spotřeba kávy mimo domov stále roste. Vycházíme proto zákazníkům vstříc a otvíráme nové kavárny s kvalitní, ale dostupnou kávou. Naším cílem je být zákazníkům nablízku, ať už na zastávkách městské hromadné dopravy nebo v rušných v pasážích. Zároveň rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku občerstvení,“ dodává Tomáš Zahradník. Společnost Tchibo do konce roku plánuje otevřít pobočky Jihlavanka café ještě v dalších krajských městech.
Adresa nové kavárny Jihlavanka café:
Náměstí 28. října 1610/1, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí
Otevírací doba je každý den PO-NE od 8:00 do 18:00
Jihlavanka
Jihlavanka je tradiční česká značka kávy. Její historie sahá až do roku 1958, kdy byla v Jihlavě otevřena balírna a pražírna kávy podle speciální receptury. Káva tehdy nesla označení B, které odkazovalo na název závodu Balírny obchodu. V roce 1991 výrobu koupila firma Tchibo a o dva roky později vznikla značka Jihlavanka. Název je odvozen od města Jihlava, kde se káva původně vyráběla.
*Údaje o tržním podílu značky Jihlavanka vychází z dat NIQ RMS pro kategorii kávy na total trhu CZ; data v kg za posledních 52 týdnů končících datem 18. 5.2025 (Copyright © 2025, NielsenIQ)
Zdroj: www.tchibo.cz