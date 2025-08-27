Jihlavanka dál rozvíjí novou kavárenskou síť

Autor:
  7:45
Hradec Králové 27. srpna 2025 (PROTEXT) - Druhá kavárna z nového konceptu Jihlavanka café otevřela v Hradci Králové. Spojuje kvalitní kávu z profesionálního kávovaru a moderní občerstvení s tradičními chutěmi

Značka Jihlavanka, nejprodávanější pražená káva v České republice, rozšiřuje svůj koncept Jihlavanka café. Po úspěšném otevření první pobočky na pražské Palmovce přichází s druhou lokalitou – v pasáži obchodního centra Atrium v Hradci Králové.

Kavárna i tentokrát zaujme především širokou nabídku kávových nápojů za dostupnou cenu. I v hradecké pobočce jsou všechny kávy připravované na profesionálním pákovém kávovaru – od klasického espressa až po oblíbené mléčné kávové nápoje. V nabídce nechybí ani tradiční český „turek“, kterého značka zachovává jako odkaz k tradici, nebo filtrovaná káva. Sezónním hitem jsou ledové kávové nápoje, jako je ledové latté, frappé nebo espresso tonic.

Chleba se škvarkovou pomazánkou i „punčák“

Sortiment doplňuje originální občerstvení, které reflektuje charakter značky – například obložený chleba se škvarkovou či tomatovou pomazánkou, polévka dle denní nabídky, jogurt s čerstvým ovocem nebo poctivé tradiční dezerty jako punčový řez, věneček. Nechybí ani top produkt, který se osvědčil na pražské Palmovce: dukátky se šodó.

Oáza uprostřed ruchu

Interiér je navržen tak, aby působil co nejútulněji – laděný do zemitých barev, doplněný přírodními materiály a živými rostlinami. Dominantou prostoru je dřevěný pult, který spolu s měkkým osvětlením vytváří hřejivou, velmi domáckou atmosféru. Celý prostor působí jako klidná oáza uprostřed rušného centra – místo, kde se člověk rád na chvíli zastaví, kde si vydechne. Přestože je kavárna koncipována primárně jako místo pro občerstvení s sebou, zákazníci se mohou posadit k barovému stolku.

„První měsíce fungování kavárny Jihlavanka v Praze ukázaly úspěšnost konceptu. Rozhodli jsme se jej proto dále rozvíjet a vylepšovat. Při přípravě nové kavárny v Hradci Králové jsme reagovali na podněty zákazníků. Vytvořili jsme pro ně klidné a příjemné místo, kde si mohou zakoupit kvalitní i cenově dostupné občerstvení, ať už jsou na nákupech, nebo jen procházejí pasáží,“ uvedl Tomáš Zahradník, Shops Director společnosti Tchibo pro Českou republiku a Slovensko, která značku Jihlavanka vlastní.

Promyšlený koncept

Koncept Jihlavanka café je na českém trhu letošní novinkou. Staví na jednoduchosti, dostupnosti a rychlém servisu, inspiruje se úspěšnými zahraničními modely typu coffee-to-go. Zároveň reaguje na změny v kávové kultuře. Zákazníci stále více kladou důraz na kvalitu kávy, její původ, způsob pražení, udržitelnost i samotný zážitek z přípravy. Káva už není jen nápoj – stává se rituálem, chvílí pro sebe nebo formou sdílení s ostatními. Zvláště mladší generace upřednostňují vizuálně atraktivní a osvěžující nápoje, jako jsou ledové kávy, jejichž obliba výrazně roste.

„Aktivně sledujeme trendy, reagujeme na ně a zároveň se coby největší prodejce kávy na trhu snažíme určovat směr. Spotřeba kávy mimo domov stále roste. Vycházíme proto zákazníkům vstříc a otvíráme nové kavárny s kvalitní, ale dostupnou kávou. Naším cílem je být zákazníkům nablízku, ať už na zastávkách městské hromadné dopravy nebo v rušných v pasážích. Zároveň rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku občerstvení,“ dodává Tomáš Zahradník. Společnost Tchibo do konce roku plánuje otevřít pobočky Jihlavanka café ještě v dalších krajských městech.

 

Adresa nové kavárny Jihlavanka café:

Náměstí 28. října 1610/1, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí

Otevírací doba je každý den PO-NE od 8:00 do 18:00

 

Jihlavanka

Jihlavanka je tradiční česká značka kávy. Její historie sahá až do roku 1958, kdy byla v Jihlavě otevřena balírna a pražírna kávy podle speciální receptury. Káva tehdy nesla označení B, které odkazovalo na název závodu Balírny obchodu. V roce 1991 výrobu koupila firma Tchibo a o dva roky později vznikla značka Jihlavanka. Název je odvozen od města Jihlava, kde se káva původně vyráběla.

 

*Údaje o tržním podílu značky Jihlavanka vychází z dat NIQ RMS pro kategorii kávy na total trhu CZ; data v kg za posledních 52 týdnů končících datem 18. 5.2025 (Copyright © 2025, NielsenIQ)

 

Zdroj: www.tchibo.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici

Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi devět lidí, organizovaná skupina podle policie obchodovala s drogami po celém Česku, jeden z členů distribuoval pervitin ve věznici v...

27. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Na 125. km dálnice D5 ve směru z Plzně na Rozvadov havaroval motocyklista

Na 125. kilometru dálnice D5 na Tachovsku ve směru z Plzně na Rozvadov havaroval motocyklista. Nehoda se stala mezi exity 119 Benešovice a 128 Bor. Kvůli...

27. srpna 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

U Dolní Rožínky pokračuje podnik Diamo v odstraňování úpravny uranové rudy

U Dolní Rožínky na Žďársku by měla být chemická úpravna uranové rudy odstraněná do pěti let. Některé její objekty už jsou zlikvidované. Bourání provádí...

27. srpna 2025  9:15,  aktualizováno  9:15

Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil na Výtoňském mostě...

27. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci

Lidé, kteří žijí v Olomouci, ale nemají přihlášený trvalý pobyt, mohou získat od magistrátu deset tisíc korun. Stačí, když se k pobytu ve městě oficiálně přihlásí. Město totiž vůbec poprvé spouští...

27. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Koupaliště na jihu Moravy bědují nad slabou sezonou, první zavřou už v neděli

Mizerná sezona, a ještě k tomu krátká. Některá koupaliště na jižní Moravě zavírají už s koncem prázdnin, lidé si tak mohou užít vodní radovánky posledních pár dní. Tuto neděli 31. srpna ukončí sezonu...

27. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

NS potvrdil, že podnikatel Bárta v roce 2014 získal podíl v Bohemia Energy

Nejvyšší soud (NS) potvrdil, že podnikatel Tomáš Bárta už v roce 2014 získal desetiprocentní podíl ve firmě Bohemia Energy. Spory mezi Bártovým insolvenčním...

27. srpna 2025  8:59,  aktualizováno  8:59

Vlaková výluka měla začít až odpoledne, „nešikovný bagr“ na Výtoni ji ale uspíšil

Cestující v Praze musí počítat s komplikacemi v železniční dopravě. Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. Do akce museli i hasiči, kteří evakuovali...

27. srpna 2025  10:26

Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky

Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60...

27. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči

Na podzim by se v Plzeňském kraji mohl rozjet systém takzvané online lékařské pohotovosti. Vedení kraje oznámilo posun ve svém záměru novou distanční zdravotnickou službu pro veřejnost zavést....

27. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Lesní dobrodružství v České Lípě

Přijďte si s dětmi užít poslední prázdninovou sobotu na českolipskou Hubertovu stezku. Návštěvníky čeká nenáročná procházka, během které budou děti plnit lehké úkoly, v cíli je potěší tvořivé...

27. srpna 2025  9:54

V Brdech hořelo ve vojenském prostoru, hasiči dnes místo zkontrolují

Hasiči v úterý zasahovali v Brdech u rozsáhlého požáru lesa ve vojenském prostoru u obce Věšín na Příbramsku. Oheň zasáhl plochu asi 15.000 metrů čtverečních,...

27. srpna 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.