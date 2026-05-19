Jihlavská inovační symfonie

Czech Industry Photo vzniklo na podporu průmyslové osvěty a bude k vidění do poloviny ledna příštího roku postupně v deseti městech Čech a Moravy. Velkoformátové vizuální zážitky jsou doplněny o dvojjazyčné příběhy, které návštěvníky přenesou do děje a zprostředkují jim spoustu zajímavých informací, o kterých doposud nemuseli mít ani ponětí.
Pořadatelem této putovní osvětové fotopřehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i doprovodným příběhům v online podobě lze nalézt na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce.
CZECH INDUSTRY PHOTO
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
PROMOLIGA
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”
