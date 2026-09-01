Jihlavský Grandhotel koupil podnikatel Daniel Havel

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  7:00
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Jihlava 1. září 2026 (PROTEXT) - Jihlavský podnikatel Daniel Havel koupil minulý týden stoprocentní podíl ve společnosti Grandhotel Jihlava, která vlastní budovu Grandhotelu v Husově ulici a sousední pavlačový dům. Prodávajícím byla brněnská skupina Novira Estate.

Grandhotel postavil v letech 1904 až 1906 jihlavský stavitel Vincenc Zeizinger na místě, kde dříve stával jeden z historických jihlavských pivovarů. Budova s nárožní věží a kupolí se stala nejvýraznější secesní stavbou Jihlavy. Přežila i znárodnění po roce 1948, kdy tehdejší státní správce navrhoval zbourat kupoli a dvorní křídlo. Návrh naštěstí neprošel a dominanta hotelu stojí dodnes. Hotel má 36 pokojů, stávající tým zaměstnanců zůstává a provoz pokračuje bez přerušení.

„Grandhotel je značka, která je v Jihlavě přes 120 let, a my ho přebíráme za plného provozu. Snažíme se nastavovat etalon jihlavského nájemního bydlení a to má k principům hotelového provozu hodně blízko. Pořídit si hotel tak byla jen otázka času. Teď se chceme s provozem pořádně seznámit, navnímat, jak hotel dýchá a jak mu buší srdce, zjistit, co zákazník od Grandu vyžaduje, a následně se pustit do práce,“ říká Daniel Havel.

Havel v Jihlavě opravuje domy od roku 2016, kdy koupil první z nich na Masarykově náměstí. Specializuje se na zanedbané nemovitosti v centru města, kterým vrací život. Dnes vlastní a spravuje zhruba stovku nájemních bytů a rekonstrukce provádí vlastním stavebním týmem. V parteru svých domů se snaží mít vždy živý provoz, ať už pizzerii, bar nebo restauraci, které přispívají k oživení centra.

„V Jihlavě jsem doma a logicky chci, aby město vzkvétalo. Chuť budovat máme stále velkou a věřím, že i s naším přispěním bude mít Jihlava jednou sto tisíc obyvatel, jak se na přední krajské město sluší,“ dodává Havel.

 

Zdroj: Grandhotel Havel s.r.o.

 

 

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