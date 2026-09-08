Jihočeská inovační liga

Může být průmysl vnímán zároveň jako umění? Odpověď nabízí šestý ročník této venkovní expozice, která v tyto dny kulturně obohacuje historické centrum Českých Budějovic. Velkoformátové obrazy odhalují běžně nepřístupná zákoutí, aktuální designové trendy, stejně tak světový úspěch tuzemských inovací. Celkové propojení i strategická selekce snímků poukazuje na obrovský potenciál pro růst českého průmyslu v následujících letech.
Czech Industry Photo propojuje vizuální umění s technickou osvětou. "Rádi bychom, aby občané i návštěvníci Budějovic vnímali průmysl jako nezbytnou a důležitou součást moderního života – od energie, kterou užívají ke svícení, až po chytré technologie, které nám všem usnadňují práci. Tato putovní fotopřehlídka je příležitostí se na chvíli zastavit a prohlédnout si v klidu práci českých expertů, vědců, uměleckých designérů i talentovaných řemeslníků s úctou a z jiného úhlu,“ vysvětluje podstatu mise realizačního týmu Kateřina Škopková, zakladatelka Czech Industry Photo.
Tato osvětová výstava na svých cestách sdílí s lidmi všech generací zajímavosti nejen z českých firem, ale poutavou formou zprostředkovává pozoruhodné výsledky výzkumných center včetně kreativních ukázek od studentů středních uměleckých škol a českých univerzit. Inspirativní projekt, který se těší záštitám Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, není jen klasickou fotogalerií. Je společensky odpovědnou aktivitou podporující zájem mladé generace o technické a umělecké obory napříč republikou. Pořadatelem tohoto edukativního projektu je komunikační agentura PROMOLIGA®. Naučnou fotovýstavu lze navštívit nejen fyzicky venku ve vybraných městech, ale rovněž online na webových stránkách www.czechindustryphoto.com, kde si zájemci mohou prohlédnout také předešlé ročníky.
CZECH INDUSTRY PHOTO
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
PROMOLIGA
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. "Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline."
Zdroj: PROMOLIGA® - PR agentura