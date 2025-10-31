Jihočeská univerzita jako první v?ČR nabídne pedagogům předmět o venkovní výuce v MŠ. Napomohla k tomu Nadace KKFF

Autor:
  11:16
České Budějovice 31. října 2025 (PROTEXT) - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) zavedla ve spolupráci s Nadací Karel Komárek Family Foundation (KKFF) jako první v České republice nový předmět "Venkovní vzdělávání v prostředí mateřských škol". Organizace se tím zapojily do širší systémové změny ve vzdělávání, jejímž cílem je zavádět výuku venku do pedagogického procesu a měnit pohled společnosti na toto téma. Odborníci kroky oceňují, protože ve svém důsledku mohou zlepšit kvalitu výuky v mateřských školách a pozitivně ovlivnit psychický a fyzický vývoj dětí.

Moderní pedagogika prochází neustálým vývojem. Jednou z oblastí, v níž se to v současné době doslova hemží trendy, je venkovní výuka. Příprava budoucích pedagogů je důležitou podmínkou pro její širší zavádění v českých mateřských školách. Právě tímto směrem se rozhodla jít Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která budoucí učitelky a učitele seznámí v novém předmětu nejen s tím, proč je dobré učit venku, ale také, jak s dětmi venku správně pracovat.

"Konkrétním cílem předmětu je naučit studenty využívat venkovní prostředí mateřské školy jako přirozený prostor pro učení, hru i rozvoj dětí. Získají tak dovednosti, jak plánovat a realizovat vzdělávání venku, rozvíjet dětskou zvídavost a podporovat vztah k přírodě. Předmět je zároveň úzce propojen s praxí. Studenti navrhují vlastní aktivity realizovatelné ve venkovním prostředí mateřské školy, účastní se exkurze do inspirativní mateřské školy DUHA Soběslav a učí se tvořit koncepci školní zahrady v duchu filozofie 'Zahrada je taky třída'. Tento přístup rozvíjí tvořivost, spolupráci i odpovědnost budoucích učitelek a učitelů mateřských škol," popisuje Marie Najmonová, vedoucí katedry primární a preprimární pedagogiky z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

 

Spolupráce na systémové změně

Za vznikem nového předmětu stojí spolupráce JU s Nadací KKFF. Ta dlouhodobě prosazuje myšlenku, že výuka venku, o to víc v kvalitní školní zahradě, má nezastupitelný význam pro zdravý psychický a fyzický rozvoj dětí a budování jejich vztahu k přírodě. Nadace proto sdružuje odborníky v multioborové pracovní skupině, aby společně s nimi postavila základy pro širší systémovou změnu ve vzdělávání, kterou sama iniciovala.

"Vytvoření nového předmětu představuje jeden z dílů naší promyšleně vystavěné skládačky, do které postupně přibývají další prvky. Kromě univerzit totiž zapojujeme další relevantní aktéry a odborníky. Společně s nimi se snažíme změnit pohled na venkovní výuku napříč vzdělávacím systémem," uvedla manažerka programu Nadace KKFF Ivana Procházková a dodala, že myšlenky jim pomáhají šířit také nadačních MŠ, které prošly v minulosti proměnou zahrady a venkovní výuku intenzivně praktikují.

Nadace v multioborové skupině nespolupracuje jen s Jihočeskou univerzitou. Schází se se zástupci dalších univerzit, státní správy (včetně MŽP, MŠMT a ČŠI), pedagogy, studenty pedagogiky, architekty i studenty architektury nebo rodiči. Práce skupiny se opírá o dlouholeté zkušenosti s tématem venkovního vzdělávání a vědecké poznatky.

 

Co říkají data?

"Pobyt venku u dětí v období předškolního věku je naprosto zásadním prvkem jejich zdravého vývoje. Má prokazatelný efekt například na rozvoj sociální inteligence a empatie, která nám v populaci nyní klesá. Dále pomáhá redukovat napětí a stres. Snižuje se aktivita frontální kůry mozku, která souvisí se stresem, a zároveň se snižuje hladina kortizolu, který větší stres provází," vysvětluje psychiatr a vyučující na 1. lékařské fakultě UK Vladimír Kmoch a dodává, že pobyt v zahradě poskytuje více smyslový zážitek, který chytré tabule ve třídách neumí nahradit.

Podle výsledků loňského výzkumu České děti venku, který nechala zpracovat Nadace KKFF, se přitom během výuky vůbec nedostane ven 34 % dětí. Důvodem je, že pedagogové nejsou dostatečně motivováni zařazovat výuku venku do rozvrhu svých svěřenců. Pomohlo by jim mít vhodné místo u školy, třeba venkovní učebnu.

Právě na nedostatečné podmínky mateřských škol pro venkovní výuku se při práci na systémové změně také myslí. "Součástí systémové změny je vytvoření standardů školních zahrad. Ty mateřským školám a zřizovatelům pomohou školní zahrady koncipovat tak, aby byly kvalitní a odpovídaly nárokům a trendům 21. století," uzavřela vedoucí Oddělení strategií MŠMT Ludmila Třeštíková.

 

Zdroj: Nadace KKFF

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.