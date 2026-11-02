Jihokorejská CloudN vstupuje do Česka. Firmám pomůže snížit náklady na energie

• CloudN v Praze představila výsledky pilotního projektu nasazení platformy HIVATION ve výrobním závodě v Třinci a plán evropské expanze.
• Společnost uzavřela memoranda o spolupráci s ČVUT a společností ICANDO a smlouvu o údržbě se společností Daechang Seat s cílem rozvíjet v Česku technologie LCA a prediktivní údržby.
Jihokorejská společnost CloudN Co., Ltd., poskytovatel integrovaných platforem pro energetický management založených na technologiích AI a internetu věcí (AIoT), uspořádala 30. října v pražském hotelu Augustine odborné setkání „DSC Czech FEMS Project Results Presentation & European Partnership Forum“. Představila zde výsledky pilotního projektu své platformy HIVATION v českém výrobním závodě a plány na další rozvoj podnikání v Evropě.
Akce se uskutečnila v rámci programu podpory zahraničních demonstračních projektů zelených technologií pro rok 2026, který podporují Ministerstvo životního prostředí Korejské republiky a Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI). Setkání se zúčastnili zástupci místních společností a výzkumných institucí, včetně Daechang Seat s.r.o., ICANDO s.r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Společně zhodnotili výsledky projektu v oblasti energetického a provozního managementu a diskutovali o možnostech další spolupráce.
Výrobní závod v Třinci ušetřil 20 % energie
Pilotní projekt nasazení platformy HIVATION realizovala společnost CloudN ve výrobním závodě společnosti Daechang Seat s.r.o., dodavatele první úrovně automobilky Hyundai Motor v Třinci, kde dosáhla 20% úspory energie. Na základě těchto úspěšných výsledků uzavřela CloudN smlouvu o následné údržbě a dohody o další obchodní expanzi.V průběhu setkání CloudN podepsala samostatná memoranda o porozumění (MoU) se společností ICANDO s.r.o. a Českým vysokým učením technickým v Praze. Dohody mají posílit spolupráci při komercializaci řešení na místním trhu a výměně technologických znalostí. Na základě těchto partnerství plánuje CloudN využít Českou republiku jako strategické centrum pro rozšiřování své platformy do výrobních závodů a budov v dalších evropských zemích.
Inteligentní řízení energií bez rozsáhlé výměny technologií
HIVATION je integrovaná platforma pro správu budov a výrobních závodů využívající umělou inteligenci. Spojuje energetický management, správu a údržbu technických zařízení a evidenci informací o uhlíkové stopě. Prostřednictvím sběru a analýzy provozních dat ze stávajících zařízení v reálném čase pomáhá zvyšovat energetickou účinnost.V rámci českého demonstračního projektu CloudN rozšířila platformu HIVATION o funkce pro měření dat a tvorbu reportů souvisejících s posuzováním životního cyklu výrobků (Life Cycle Assessment, LCA). Současně doplnila možnosti analýzy technického stavu zařízení a prediktivní údržby na základě provozních dat získávaných z klíčových výrobních technologií.
Od sledování spotřeby k aktivnímu řízení energetických zdrojů
Evropští výrobci čelí rostoucím nárokům na snižování nákladů na energie, správu informací o uhlíkové stopě v dodavatelských řetězcích a zajištění stabilního provozu výrobních zařízení. Prostřednictvím českého projektu proto CloudN rozvíjí HIVATION z původního systému pro sledování spotřeby energií na komplexní platformu pro integrované řízení energetických zdrojů, ovládání technických zařízení a provozní optimalizaci s využitím umělé inteligence.Společnost zároveň vytváří technologické a obchodní předpoklady pro rozšíření svých aktivit do oblasti integrovaného provozu energetických zdrojů. Součástí těchto plánů jsou také řešení virtuálních elektráren (Virtual Power Plant, VPP), která propojují fotovoltaické systémy (PV), bateriová úložiště energie (ESS) a energetickou spotřebu budov a výrobních závodů.
Česká republika jako základna pro evropskou expanzi
„Letošní projekt v České republice představuje důležitý milník při ověřování potenciálu platformy HIVATION na evropském trhu a vytváření základů pro naši expanzi do oblasti integrovaného energetického managementu. Budeme nadále posilovat spolupráci s místními společnostmi a výzkumnými institucemi a zároveň rozšiřovat naše podnikání do oblasti služeb energetického managementu, včetně virtuálních elektráren (VPP),“ uvedl Jung Seok Kim, generální ředitel společnosti CloudN.
O společnosti CloudN
CloudN vyvíjí a provozuje integrované platformy pro správu budov a výrobních závodů založené na technologiích umělé inteligence a internetu věcí (AIoT). Na základě zkušeností a partnerství získaných v rámci českého demonstračního projektu společnost připravuje další expanzi na evropský trh a rozvíjí své aktivity v oblasti integrovaného řízení energetických zdrojů.
Zdroj: CloudN
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59891.