Jihomoravský kraj opravuje most v Bohuslavicích u Kyjova, na místě stavby jsou semafory

Martin Bedrava, vedoucí oblasti Jih, SÚS Jihomoravského kraje: „Dojde k vybourání stávajících říms, vybudování říms nových včetně izolace a nového normového záchytného zařízení. Dojde také k opravě spodní stavby nosné konstrukce, k sanaci povrchu a k opravě ložisek, jejich očištění a namazání.“

Opravují se pouze konstrukční vrstvy mostu, práce se nebudou nijak týkat povrchu silnice. Dopravní opatření by měla trvat do 31. května, dokdy by také měl být most opravený. Podle vedoucího správy a údržby silnic Martina Bedravy ale rekonstrukce možná skonči ještě dřív.

Zdroj: POLAR televize Ostrava