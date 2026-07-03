JINRO, jednička mezi značkami soju, navázala spolupráci s umělcem V ze skupiny BTS

JINRO, světová jednička mezi značkami (destilátu) soju, dnes oznámila, že jmenovala V z populární skupiny BTS svým novým globálním ambasadorem. Toto jmenování je součástí globální strategie rozšiřování značky JINRO, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost značky a vybudovat užší a důvěrnější vztah se spotřebiteli na celém světě.
V, uznávaný pro svůj široký kulturní vliv, jedinečný šarm a smysl pro udávání trendů, ztělesňuje mladistvého a trendového ducha, který se značka JINRO snaží sdělovat. Očekává se, že jeho autentický šarm pomůže značce významně rezonovat u spotřebitelů.
Společnost JINRO plánuje ve spolupráci s V spustit celou řadu marketingových iniciativ zaměřených na rozšíření kontaktních bodů se spotřebiteli a další posílení svého vlivu a originality jako světové jedničky mezi značkami soju.
Jung-ho Hwang, vedoucí oddělení zahraničního obchodu ve společnosti HiteJinro, uvedl: „V je výjimečný umělec, který přirozeně ztělesňuje hodnoty a citlivost značky, o které se JINRO snaží. Prostřednictvím našich nadcházejících aktivit s V se snažíme navázat užší komunikaci se spotřebiteli na celém světě a dále rozšiřovat značku JINRO, přičemž budeme stavět na vedoucí pozici a tradici, kterou si tato značka vybudovala."
O značce JINRO
JINRO, která byla poprvé uvedena na trh v roce 1924, je reprezentativní korejskou značkou soju, světovou jedničkou v kategorii soju a nejprodávanější značkou lihovin na světě. Společnost JINRO oslovuje spotřebitele na celém světě prostřednictvím rozmanitého portfolia produktů, které zahrnuje její hlavní řady – JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL a JINRO IS BACK – a také pestrou nabídku ochucených soju, mezi něž patří příchutě ZELENÉ HROZNY, BROSKEV, JAHODY, GRAPEFRUIT, ŠVESTKA a CITRON.
O skupině BTS
BTS, zkratka pro Bangtan Sonyeondan neboli „Za hranicí jeviště", je jihokorejská skupina nominovaná na cenu GRAMMY, která si od svého debutu v červnu 2013 získává srdce milionů fanoušků na celém světě. Členy skupiny BTS jsou RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V a Jung Kook. Skupina si získala uznání díky své autentické a vlastnoručně produkované hudbě, špičkovým vystoupením a hlubokému vztahu s fanoušky a její členové vešli do dějin jako popové ikony 21. století, které překonaly nespočet světových rekordů. Kapela vyvíjí pozitivní vliv prostřednictvím aktivit, jako je kampaň MILUJ SÁM SEBE a projev „Řekni to sám" v OSN, a zároveň mobilizuje miliony fanoušků na celém světě (nazývaných ARMÁDA). Od roku 2020 získalo jejích šest singlů 1. místo na žebříčku Billboard Hot 100 a skupina odehrála řadu vyprodaných koncertů na stadionu na celém světě. Byla také vyhlášena časopisem TIME „hudební skupinou roku 2020". Členové BTS jsou pětinásobnými nominovanými na cenu GRAMMY (63. až 65. ročník udílení cen GRAMMY) a získali řadu prestižních ocenění, jako jsou Hudební ceny od Billboard, Americké hudební ceny (Umělec roku 2021) a Hudební ceny za video od MTV.V březnu 2026 vyšlo nesmírně úspěšné páté studiové album skupiny BTS s názvem ARIRANG, které se hned při svém uvedení umístilo na prvním místě žebříčku Billboard 200, přičemž i jeho hlavní singl „SWIM" debutoval na prvním místě. Skupina od té doby zahájila své turné „BTS WORLD TOUR ‚ARIRANG'", které představuje novou, působivou kapitolu, jež i nadále rezonuje u publika na celém světě, přitahuje obrovské davy v mnoha regionech a vzbuzuje celosvětový zájem.
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