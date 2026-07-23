JINRO představuje svou první globální kampaň „Moje oblíbená JINRO" se zpěvákem V ze skupiny BTS

- Premiéra hlavního propagačního filmu, který zdůrazňuje přívětivý šarm V a hodnoty značky JINRO
- Kampaň oslavuje radost ze sdílení každodenních okamžiků s JINRO
JINRO, světová jednička mezi značkami sodžu, představila svou první globální kampaň „Moje oblíbená JINRO" s globálním ambasadorem V z BTS. Poté, co JINRO jmenovala zpěváka V z mimořádně populární skupiny BTS svým globálním ambasadorem, vytvořila tuto kampaň s cílem sdělit hodnoty své značky přístupnějším způsobem a sdílet radost z každodenních okamžiků se spotřebiteli na celém světě.
Po premiéře hlavního propagačního filmu bude kampaň „Moje oblíbená JINRO" rozvíjet celou řadu marketingových iniciativ, včetně digitálního obsahu, akcí pro zapojení spotřebitelů a offline propagačních akcí, s cílem navázat kontakt se spotřebiteli na celém světě.
Hlavní propagační film představuje formou vytříbeného filmového umění Vovo impozantní charisma a hravý šarm. Poté, co je V pozván na večírek, omylem dorazí na nesprávné místo, což vede k nečekanému zvratu, kdy se hosté z obou večírků spojí s V, aby si společně vychutnali JINRO. Prostřednictvím tohoto příběhu film zprostředkovává mladistvý a módní image značky JINRO a zároveň posiluje její poselství o sbližování lidí a vytváření výjimečných okamžiků.
Propagační film také obsahuje symbolické prvky, které představují strategii globální expanze společnosti JINRO. Číslo pokoje 306 odkazuje na tři základní druhy sodžu a šest příchutí sodžu, které jsou v současné době dostupné na světových trzích, zatímco číslo pokoje 307 symbolizuje plán společnosti JINRO rozšířit nabídku ochuceného sodžu na sedm a více druhů. Společnost JINRO si klade za cíl dále posílit konkurenceschopnost své značky tím, že bude i nadále uvádět na trh produkty odrážející rozmanité preference spotřebitelů na celém světě.
Propagační film bude k dispozici na oficiálním globálním kanálu společnosti JINRO na YouTube, stejně jako na jejích oficiálních kanálech na Instagramu a Facebooku.
Jung-ho Hwang, vedoucí zahraničního obchodu ve společnosti HiteJinro, uvedl: „‚Moje oblíbená JINRO' představuje první globální kampaň společnosti JINRO s globálním ambasadorem V z BTS, která spotřebitelům na celém světě přibližuje značku přístupnějším a poutavějším způsobem. I v budoucnu budeme pokračovat v rozšiřování naší přítomnosti na hlavním globálním trhu s alkoholickými nápoji a zároveň rozšiřovat kontaktní body se spotřebiteli na celém světě, abychom dále posílili konkurenceschopnost JINRO jakožto reprezentativní korejské značky sodžu."
Spolu s kampaní představila společnost JINRO také nový globální slogan „Naplň ten okamžik", který vystihuje filozofii značky – vnášet do každodenních zážitků přítomnost, vřelost a lidskou energii a zároveň přirozeně doprovázet významné okamžiky sblížení a pospolitosti.
O společnosti JINRO
Společnost JINRO, založená v roce 1924, je reprezentativní korejskou značkou sodžu, světovou jedničkou v oblasti sodžu a nejprodávanější značkou lihovin na světě. JINRO oslovuje spotřebitele na celém světě díky rozmanitému portfoliu produktů, které zahrnuje nejen její hlavní řady – JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL a JINRO IS BACK –, ale také pestrou nabídku ochucených sodžu, mezi nimiž nechybí příchutě ZELENÉ HROZNY, BROSKVE, JAHODY, GRAPEFRUITU, ŠVESTKY a CITRONU.
O skupině BTS
BTS, zkratka pro Bangtan Sonyeondan neboli „Za hranicí jeviště", je jihokorejská skupina nominovaná na cenu GRAMMY, která si od svého debutu v červnu 2013 získává srdce milionů fanoušků na celém světě. Členy skupiny BTS jsou RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V a Jung Kook. Skupina si získala uznání díky své autentické a vlastnoručně produkované hudbě, špičkovým vystoupením a hlubokému vztahu s fanoušky a její členové se zapsali do historie jako popové ikony 21. století, které překonaly nespočet světových rekordů. Kapela vyvíjí pozitivní vliv prostřednictvím aktivit, jako je kampaň MILUJ SÁM SEBE a projev „Řekni to sám" v OSN, a zároveň mobilizuje miliony fanoušků na celém světě (nazývaných ARMÁDA). Od roku 2020 získalo jejích šest singlů 1. místo na žebříčku Billboard Hot 100 a skupina odehrála řadu vyprodaných koncertů na stadionu na celém světě. Byla také vyhlášena časopisem TIME „hudební skupinou roku 2020". Členové BTS jsou pětinásobnými nominovanými na cenu GRAMMY (na 63. až 65. ročníku udílení cen GRAMMY) a získali řadu prestižních ocenění, jako jsou Hudební ceny od Billboard a Americké hudební ceny (Umělec roku 2021 a 2026). V březnu 2026 vydali členové BTS své nesmírně úspěšné páté studiové album ARIRANG, které debutovalo na 1. místě žebříčku Billboard 200, přičemž i jeho hlavní singl „SWIM" debutoval na 1. místě. Skupina od té doby zahájila své turné „BTS WORLD TOUR ‚ARIRANG'", které představuje novou, působivou kapitolu, která i nadále rezonuje u publika na celém světě, přitahuje obrovské davy v mnoha regionech a vzbuzuje celosvětovou pozornost.
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