"Jiný? No a co!": StropOFFka a ÁMOS vision přinášejí do škol edukační seriál o respektu k jinakosti

Série „Jiný? No a co!“ vznikla ve spolupráci ÁMOS vision a neziskové organizace StropOFFka z.ú., která dlouhodobě podporuje děti s atypickým vývojem (poruchy autistického spektra, ADHD, vývojová dysfázie, poruchy chování a další) i jejich rodiny.
Posláním StropOFFky je vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro děti s atypickým vývojem i jejich rodiny a zároveň přinášet do společnosti více porozumění. Organizace proto kombinuje přímou podporu (vzdělávání, terapie, poradenství a mnoho dalšího) s edukací veřejnosti a škol tak, aby se děti s odlišnými potřebami mohly cítit přijímané nejen doma, ale i v kolektivu.
V krátkých edukačních videích seriál představuje konkrétní podoby a projevy atypického vývoje. Nejde však pouze o vysvětlení odlišností, ale především o to ukázat, že jinakost není překážkou. Děti s atypickým vývojem mohou být skvělými kamarády, pokud jim dopřejeme přijetí, pochopení a podporu.
„Naší vizí je pomoci dětem pochopit, že jinakost není problém, ale přirozená součást lidské rozmanitosti. Edukace přímo ve školách může postupně měnit pohled celé generace,“ říká Pavel Kašpar, předseda správní rady ze StropOFFky.
Edukace a destigmatizace jako součást poslání.
StropOFFka dlouhodobě zdůrazňuje, že její role nekončí u přímé podpory dětí a rodin. Stejně důležitou součástí jejího poslání je edukace veřejnosti, škol i dětí samotných. Právě porozumění, prevence a otevřená komunikace jsou klíčové pro vytváření bezpečného a respektujícího prostředí.
V uplynulém období organizace školila pedagogické sbory na vybraných školách, které projevily zájem o hlubší porozumění tématům spojeným s atypickým vývojem. Projekt „Jiný? No a co!“ na tuto zkušenost navazuje a přenáší edukaci přímo k dětem do prostředí, kde se vztahy tvoří každý den.
Zakladatel a ředitel StropOFFky Bohuslav Jakubec k tomu dodává:
„Když dítě pochopí, proč se spolužák někdy chová jinak, často tím mizí strach, napětí i posměch. Nejde o nálepky nebo diagnózy, ale o vztahy, bezpečí a schopnost být k sobě navzájem vnímaví.“
Zakladatel projektu ÁMOS vision Richard Prajsler ke spolupráci uvádí:
„V síti školních dotykových panelů denně oslovujeme desetitisíce dětí. Věříme, že tento prostor má smysl využít i pro témata, která podporují respekt, porozumění a bezpečné prostředí ve třídách. Spolupráce se StropOFFkou přináší odborný i lidský pohled na svět dětí s atypickým vývojem.“
Směřování k otevřenější společnosti
Celá série je zaměřena na edukaci i destigmatizaci. Přináší odborný pohled, konkrétní souvislosti a zároveň má být inspirací a povzbuzením pro děti, pedagogy, rodiče i všechny, kdo se s dětmi setkávají.
StropOFFka a ÁMOS vision věří ve smysluplnou osvětu. Čím více se o těchto tématech otevřeně mluví, tím blíže je společnost škole i dětem, kde je prostředí přístupné, bezpečné a přátelské pro všechny, s respektem k jejich jedinečnosti.
Zdroj: ÁMOS vision a StropOFFka
Web: Dotykové panely | ÁMOS vision , Úvod - StropOFFka z.ú.