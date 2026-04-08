Jiří „BJP“ Procházka zůstává tváří Telly, které přichystalo akční nabídku

„Jirka je dlouhodobě uznávanou sportovní celebritou a tváří Telly je už 5 let. Jsme rádi, že tato etapa pokračuje a že Jirku můžeme podpořit na cestě k dalšímu UFC titulu. Sami v naší pozici vnímáme sledovanost jeho zápasů a víme, že jeho jméno a zápasy rezonují i mezi lidmi, kteří MMA běžně nesledují,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly. Samotný Jiří Procházka si pochvaluje, že díky včasnému uzavření dohody měl čistou hlavu na finální fázi přípravy na duel proti novozélandskému Panterovi. „Jsem strašně rád, že se podařilo prodloužit spolupráci s Telly teď v kempu ještě před mým dalším zápasem. Tak sledujte můj zápas, jdeme pro to,“ vzkazuje fanouškům Jiří Procházka.
Sledujte UFC 327: Čím dříve koupíte, tím více ušetříte
Telly při příležitosti prodloužení spolupráce a blížícího se titulového zápasu spouští speciální prodejní akci. Balíček Sport s přenosem UFC 327 je k dispozici ve dvou cenových fázích.
Zvýhodněná nabídka platná od 6. 4. do 10. 4. 2026 pro ty, kteří chtějí mít své místo v první řadě jisté s předstihem. Diváci si tak mohou pořídit 7 dní sportovního obsahu za 279 Kč namísto standardních 340 Kč, případně sportovní balíček na 30 dní za 349 Kč místo 390 Kč.
Pro ty nejvěrnější fanoušky, kteří nechtějí přijít o žádný turnaj v roce, Telly nabízí také Roční speciál za zvýhodněnou cenu 2990 Kč (běžně 3900 Kč). Tato nabídka platí po celou dobu kampaně až do 12. dubna.
O společnosti Telly, s.r.o.
Telly je český televizní operátor a držitel ceny Czech Made, který od roku 2006 přináší divákům špičkový obsah. Nabízí moderní internetovou televizi s aplikacemi pro všechny chytré TV i tradiční satelitní vysílání s pokrytím po celé ČR. V nabídce má přes 130 programů se silným zaměřením na prémiový sport (F1, Liga Mistrů UEFA, UFC, ATP, Bundesliga, LaLiga, Serie A a další sporty) a filmové i seriálové hity.
Značka staví na stabilitě vysílání, férovosti a lidském osobním přístupu k zákazníkům. Telly je součástí silné české skupiny LAMA ENERGY GROUP a veškeré daně odvádí v České republice. Telly, televize, u které si řeknete: „To koukám“.
