Jiří Hubička přichází s novou detektivní knihou Vraždy na malém městě

Hlavní postavou knihy je Dana Králíčková – nejprve mladá a ambiciózní adeptka kriminalistického řemesla, později zkušená kapitánka a šéfka vyšetřovacího týmu. V jednotlivých případech odhaluje spletitou síť motivů a okolností, které vedou ke zločinům. Vyprávění je založené především na psychologii postav a atmosféře příběhů, v nichž hrají důležitou roli lidské slabosti, vztahy i osudová rozhodnutí.
„Cílem vyprávění není šokovat brutalitou, ale nahlédnout do často složitých pohnutek a okolností, jež k vraždám vedou,“ přibližuje Jiří Hubička základní myšlenku knihy.
Jiří Hubička vystudoval teatrologii a českou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a velkou část profesního života spojil s Český rozhlas, kde působil jako dramaturg rozhlasových her, redaktor literární redakce i kulturní publicista. Je autorem více než dvou desítek původních rozhlasových her, dramatizací a literárně-publicistických pořadů. Dlouhodobě se věnuje také popularizaci rozhlasového archivu a historii českého vysílání.
Právě zkušenosti z oblasti rozhlasové dramatiky se výrazně promítají i do nové knihy. Čtyři detektivní příběhy mají svůj předobraz v rozhlasových scénářích a vynikají silnou atmosférou, důrazem na dialog a postupné budování napětí.
Kniha Vraždy na malém městě vychází v nakladatelství Grada a potěší především čtenáře klasických českých detektivek, kteří ocení inteligentní zápletky, propracované postavy a autentickou atmosféru maloměstského prostředí.
Zdroj: Jiří Hubička