Jiří Zouhar a Vojtěch Till jsou od 1. července 2026 v novém vedení PwC CEE

PwC Central and Eastern Europe (CEE) je součástí globální sítě firem PwC. PwC CEE působí v 27 zemích, v nichž pracuje více než 13.000 expertů, kteří v regionu spolupracují v oblasti auditních, daňových, právních, transakčních a poradenských služeb.
Agnieszka Gajewska, CEO PwC Central and Eastern Europe, k svému nástupu uvádí: „V celém regionu CEE máme ambiciózní a podnikavé lidi i technologickou expertizu. Přichází tedy příležitost transformovat náš byznys tak, abychom lépe podporovali klienty při vytváření dlouhodobé hodnoty. Jsem přesvědčena, že zkušenosti a nasazení lídrů našeho nového regionálního Leadership Teamu nám umožní dosáhnout naše ambiciózní cíle i posílit spolupráci v regionu.”
V rámci regionálního týmu bude Jiří Zouhar působit jako Assurance Leader a zároveň Managing Partner. Do nové role přináší 27 let zkušeností v PwC, rozsáhlou praxi v seniorních vedoucích pozicích a dlouhodobé zaměření na kvalitu, kulturu, nefinanční reporting a komplexní řešení. Vojtěch Till se pak ujímá role Chief Information Officer. Do nové pozice přináší zkušenosti z technologického consultingu a transformací pro klienty, na které naváže při nastavování technologické a informační strategie regionu s cílem podpořit rychlejší, jednodušší a více datově řízené fungování PwC CEE.
Jiří Zouhar k tomu říká: „Je pro mě čest pokračovat v rozvoji assurance a současně se podílet na směřování celé firmy. Těším se na spolupráci s Agnieszkou a novým týmem. Příležitosti i výzvy, které před PwC CEE stojí, jsou obrovské a já chci být u toho, jak je společně uchopíme.“
Vojtěch Till doplňuje: „Mám velkou radost, že mohu být součástí této nové kapitoly PwC CEE a spolu s týmem přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Mým cílem je pomoci naplno využít potenciál moderních technologií, dat a AI tak, aby naše organizace fungovala rychleji, jednodušeji a ještě více podporovala naše lidi i klienty v tom, co je pro ně skutečně důležité.“
V novém regionálním týmu budou působit zkušení lídři:
- Jiří Zouhar, Assurance Leader and Managing Partner
- Jan Tokarski, Tax, Legal and People Leader
- Mariusz Chudy, Advisory Leader
- Francesca Postolache, Chief People Officer
- Anda Rojanschi, Chief Markets Officer
- Karsten Hegel, Chief Network Officer
- Sławomir Krempa, Chief Risk Officer
- Piotr Nogajczyk, Chief Operations Officer
- Małgorzata Górna, Chief Transformation Officer
- Peter Durojaiye, Chief Technology Officer
- Vojtěch Till, Chief Information Officer
- Dana Inkarbekova, CMP Network Coordinator
- Branko Popovic, Young Partners Representative
O PwC
V PwC pomáháme klientům budovat důvěru a poskytovat poradenství tak, aby dokázali proměnit komplexitu v konkurenční výhodu. Jsme technologicky orientovaná síť postavená na lidech, která sdružuje více než 364 000 expertů ve 136 zemích a 137 teritoriích. V oblastech auditních služeb, daní a práva, transakcí a consultingu pomáháme klientům rozvíjet, urychlovat a dlouhodobě udržovat jejich dynamiku. Více informací najdete na www.pwc.com.
O PwC Central and Eastern Europe
PwC Central and Eastern Europe (CEE) je součástí globální sítě firem PwC. PwC CEE je v rámci sítě tzv. Strategy Council Territory, které ovlivňuje strategické směřování a pomáhá při realizaci strategie. V CEE působíme jako jedno partnerství napříč 27 zeměmi, v kterých spolupracuje více než 13.000 lidí s cílem poskytovat služby našim klientům a přispívat k dlouhodobému rozvoji firmy. Více informací najdete na https://cee.pwc.com/.
Zdroj: PwC Česká republika