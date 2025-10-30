Jiřičná, Rochová, Vano: V benefiční aukci panenek je možno získat originální díla českých umělců a designérů

Letos se mohou zájemci těšit například na panenky z dílen architektky Evy Jiřičné, fotografa Roberta Vano, designérky Lindy Procházka či patronky projektu Liběny Rochové, která pro tento ročník vytvořila panenku Schovanky. Nad akcí převzala záštitu manželka prezidenta České republiky, paní Eva Pavlová. Večerem provede moderátor Karel Voříšek, vystoupí Leona Machálková, Renata Drössler a Dětský balet Praha.
„S každou panenkou, která se vydraží, uděláte radost ne jednomu, ale desítkám, možná i stovkám dětí. A věřte mi, že je to pocit k nezaplacení, protože šťastný je ten, kdo učiní šťastnými druhé,“ uvedla oděvní designérka a emeritní profesorka na UMPRUM Liběna Rochová.
Panenky do letošní aukce věnovali tito tvůrci:
Studio Činčera | Josef a Jája Dvořákovi | Bára Fišerová | Lenka Hatašová | Eva Hrušková a Jan Přeučil | Marie Imbrová | Eva Jiřičná & Filip Gottschalk | Petr Kalouda | Jiří a Renata Pačinkovi | Jaroslava Procházková | Linda Procházka pro VOLVO s patronkou panenky Jitkou Čvančarovou | Liběna Rochová | Barbora Srncová | Tititi | Robert Vano | Dětský balet Praha s Nikolou Márovou
Vyvolávací cena každé panenky začíná na 3 000 Kč – částce, která pokryje základní očkování proti šesti smrtelným nemocem pro pět dětí. Za dosavadních 22 let trvání projektu se vybralo 37 304 100 Kč, díky nimž se podařilo zajistit očkování pro 62 173 dětí. Přesto každoročně zbytečně umírá více než 2,5 milionu dětí mladších pěti let na nemoci, kterým lze předejít.
„Panenky vytvořené českými designéry mají nejen uměleckou a sběratelskou hodnotu, ale i hlubší smysl – mění krásu v konkrétní pomoc dětem. Umění se tak stává nástrojem dobra a připomíná nám, že i malý dar může zachránit dětský život,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.
Aukce spojuje umění s dobročinností a veškery výtěžek z benefiční aukce panenek putuje do oblastí postižených krizemi a je využit k poskytování lékařské pomoci dětem v nouzi. Každá panenka je jedinečná a nese silný příběh.
Řetězec dobra s UNICEF: Novinka a výzva pro veřejnost
Novinkou letošní aukce je „řetězec dobra“ sbírka, která doplňuje dražbu designérských panenek. Do projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ se může zapojit úplně každý, probíhá na platformě Darujme a lidé mohou přispívat v několika kategorií. Například 600 Kč zajistí očkování proti šesti smrtelným nemocem pro jedno dítě
Každý dárce si může svou papírovou panenku pojmenovat, vybrat jí barvu a připojit osobní vzkaz. Prvním, kdo se do řetězce zapojil, je herec Daniel Krejčík, následovali vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš a herečka Bára Fišerová. Všechny papírové panenky budou vystaveny jako živá instalace v Českém muzeu hudby, kde 4. listopadu proběhne slavnostní večer a benefiční aukce designérských panenek. Zapojte se i Vy!
UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 91,8 % všech získaných prostředků.
