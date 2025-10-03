Jiuzi Holdings, Inc. oznamuje soukromé umístění až do výše 30 milionů dolarů na akvizici kryptoměny

Každá jednotka se skládá z jedné akcie kmenového kapitálu s nominální hodnotou 0,00039 amerických dolarů za akcii (vydané za cenu 0,42 amerických dolarů za akcii) a tří warrantů. Každý warrant může být uplatněn během tří let od data vydání za realizační cenu 0,50 amerického dolaru za akcii kmenového kapitálu. Za specifických okolností mohou být tyto warranty uplatněny bezhotovostně.
Zmíněná nabídka se poskytuje na základě výjimek z povinné registrace podle zákona o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů včetně nařízení S a ustanovení 4(a)(2) tohoto zákona.
Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce ke koupi jakýchkoli cenných papírů v žádném státě nebo jiné jurisdikci, kde by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před provedením registrace nebo schválení podle zákonů o cenných papírech daného státu či jurisdikce.
O společnosti Jiuzi Holdings, Inc.
Jiuzi Holdings, Inc. je předním poskytovatelem inteligentní nabíjecí infrastruktury pro nová energetická vozidla v čínských městech třetí a čtvrté úrovně. Společnost se zaměřuje na vysokovýkonné stejnosměrné rychlonabíjecí stanice integrované s možnostmi skladování energie. Firma plánuje do roku 2026 průběžně rozšiřovat svou inteligentní nabíjecí síť, podporovat čínské cíle uhlíkové neutrality a podporovat udržitelný rozvoj dopravy. Pro více informací navštivte jzxn.com.
KONTAKT: iris@jzxn.com