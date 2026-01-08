Již 31 % Čechů si zvyklo radit se při nákupech s AI

Autor:
  8:19
Praha 8. ledna 2026 (PROTEXT) - Téměř polovinu Čechů mladších 70 let lze označit za aktivní uživatele AI. Konkrétně při nákupech již AI využívá aspoň jednou za měsíc 31 % populace. K výstupům a doporučením nicméně Češi přistupují s určitou nedůvěrou a často si je ověřují.

Fenomén umělé inteligence stále výrazněji vstupuje do našich životů. Reprezentativní výzkum společnosti Incomind „AI a nákupní rozhodování v Česku,“ realizovaný v závěru roku, se zaměřil na to, jak Češi AI využívají, nakolik jim pomáhá při jejich nákupech zboží a služeb a jak je AI celkově integrována do celého nákupního procesu.

Obecně u Čechů převažuje kladný postoj k umělé inteligenci, zejména u mladších věkových kategorií a u mužů. Téměř polovina vnímá AI pozitivně, třetina neutrálně a pouze u šestiny převažuje negativní pohled. 45 % Čechů lze označit za aktivní uživatele, kteří AI používají několikrát týdně (24 % dokonce každý den). Dalších 18 % využívá AI alespoň občas.

Aktivní uživatelé AI mají zkušenost v průměru s více než dvěma (2,3) nástroji. Vede ChatGPT, který uvedlo 58 %, následují Gemini (31 %), Copilot (20 %) a Meta AI (17 %). ChatGPT je spotřebiteli také nejlépe hodnoceným nástrojem co do ochoty doporučit jej ostatním. Mezi aktivními uživateli je stále nejrozšířenější používání bezplatných verzí nástrojů AI. Placené nástroje AI zatím využívá pouze desetina Čechů – u velké části z nich jim tyto náklady hradí jejich zaměstnavatel. Nejvyšší podíl platících uživatelů zaznamenávají nástroje Perplexity a Copilot.

AI začíná výrazně promlouvat i do nákupního rozhodování spotřebitelů. Již 31 % z nich využívá AI jako konzultanta při výběru zboží a služeb alespoň jednou za měsíc. „Muži se při tom obracejí na AI mnohem častěji než ženy, ještě výraznější je ovšem diferenciace podle věku, kdy alespoň jednou za měsíc použije AI při nakupování každý druhý Čech ve věku 16-24 let, ale pouze každý osmý v kategorii 55-69 let,“ poznamenává Tomáš Drtina, jeden z autorů výzkumu společnosti Incomind.

O ostražitosti těch, kteří AI při nákupech využívají, nicméně svědčí, že pouze 37 % z nich vnímá AI jako důvěryhodný zdroj informací (jako velmi důvěryhodný dokonce pouze 4 %). Ještě menší důvěra panuje vůči AI chatbotům na webových stránkách poskytovatelů zboží či služeb. Přesnost faktických výstupů z AI si ověřuje 61 % uživatelů často, 11 % dokonce pokaždé.

S AI nákupními asistenty (AI nástroji, které na základě požadavků a preferencí zákazníka pomáhají s nákupem od vyhledání a porovnávání produktů, doporučení, až případně po objednávku) komunikovalo v posledním roce 38 % Čechů. Více než polovina je ochotna je použít při porovnávání možností před nákupem. 23 % Čechů by AI asistentovi dovolilo v některých případech i dokončit nákup. „Od AI nákupních asistentů očekávají zákazníci zejména možnost porovnávat ceny, ochranu před podezřelými nabídkami, rychlé odpovědi na otázky o produktu či službě, ale třeba i porovnání vlastností produktů či analýzu a shrnutí uživatelských recenzí,“ dodává František Trunec, další z členů autorského týmu Incomind.

Nejvyšší důvěru mají nákupy s využitím AI u elektroniky a knih, volnočasových aktivit, zábavy a dovolených, naopak nejnižší u nákupů aut a všech finančních produktů (úvěry, spoření, investování, pojištění). U obecné populace je důvěra nižší než u těch, kteří AI aktivně využívají při nákupech.

 

Zdroj: „AI a nákupní rozhodování v Česku“, Incomind

Parametry výzkumu „AI a nákupní rozhodování v Česku“: reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1000 respondentů ve věku 16-69 let provedený metodou CAWI (on-line dotazování) v prosinci 2025.

 

Kontakt pro média: 

František Trunec, INCOMIND, tel. +420 605 231 210, frantisek@incomind.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

Ústecký stavební úřad nepovolil centrum pro závislé v obytné zóně

ilustrační snímek

Ústecký stavební úřad nepovolil zřídit centrum pro závislé v obytné zóně ve Staré ulici v Ústí nad Labem, zjistila ČTK. Centrum, které dosud sídlí ve Velké...

8. ledna 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

VIDEO: Urputná kachna blokovala dopravu, strážníci s podběrákem si na ní došlápli

Kačena blokovala silnici v části Znojma (7. ledna 2026)

Silnici v části Znojma si před pár dny oblíbila kachna a nemínila z ní odletět pryč. Když už ji někdo vyplašil, po chvíli se vrátila zpět a opět se neohroženě producírovala klidně i středem vozovky....

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Policie našla matku mrtvého novorozence. Případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Policisté se zabývají případem mrtvého novorozence nalezeného v Martinicích na Příbramsku pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Zjistili matku dítěte, ve čtvrtek je naplánována soudní pitva ke...

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Finále Champions Cupu doma. Vítkovické Rytířky vyzvou v RT Torax Aréně Thorengruppen

Florbalistky 1. SC NATIOS Vítkovice .

Ostrava uvidí další velké florbalové finále Po velkém diplomatickém úsilí představitelů oddílu 1. SC NATIOS Vítkovice a Českého florbalu se povedlo získat pořádání finále Champions Cupu 2026 do rukou...

8. ledna 2026  11:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecký kraj nabízí novou sociální službu zaměřenou na zvládání vzteku

ilustrační snímek

Sociální službu zaměřenou na efektivní zvládání vzteku, násilného chování a nepříznivých životních situací nabízí nově Liberecký kraj. Ve spolupráci s Centrem...

8. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dreame představuje na CES 2026 nové mini LED televizory Aura pro filmové nadšence i gamery

8. ledna 2026  11:11

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

KVÍZ: Jak dobře znáte mráz?

Mráz kouzlil

Je vám zima už při pohledu na teploměr? Nebo jste zimní tvrďák, kterého nerozhodí ani −15 °C? Připravili jsme kvíz plný rekordů, bizarností a mrazivých faktů. Uvidíme, kdo z vás je polární...

vydáno 8. ledna 2026

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:46

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.