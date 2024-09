Již tento týden dobrovolníci uklidí celou planetu

V letošním roce bylo 20. září poprvé vyhlášeno jako Světový úklidový den v kalendáři OSN. Jedná se o občanskou iniciativu, která začala v Estonsku v roce 2008 a na úklidových aktivitách se podílí více než 70 milionů lidí ze 195 zemí celého světa. Estonská ambasáda v Praze letos slaví World Cleanup Day úklidem v Petřínských zahradách a koordinovaně zve další ambasády a osoby, aby se k iniciativě připojili.

Úklid po povodních

„Týden před globálním úklidem bohužel v ČR udeřily silné povodně a mnohde ještě krizový stav přetrvává. Vyzvali jsme proto organizátory, kteří měli své úklidové akce v rámci Celosvětového úklidového dne naplánovány v okolí vodních toků, aby přehodnotili situaci a směřovali pomoc se svými dobrovolníky spíše na odstraňování následků velké vody, či přesunuli úklidy na pozdější termíny," sdělil Radek Janoušek z pořadatelského spolku.

Nejen úklid, ale i osvěta…

Shodou okolností vrcholí celosvětovým úklidem další mezinárodní akce – Týden bez odpadu (Zero Waste Week), jejímž cílem je snížit množství odpadu na skládkách, zvýšit recyklaci a povzbudit lidi, aby se zapojili do cirkulárního hospodářství. „U nás se snažíme o minimalizaci odpadu a podporu oběhového hospodářství pomocí aplikace KAMsNIM.cz, která každému poradí ve chvíli, kdy se potřebuje čehokoli zbavit. Nalezne jednoduše uživateli nejbližší správné místo. V řadě případů tak nepotřebné věci mohou nejen získat šanci na druhý život, ale především nám neskončí v přírodě, odkud je pak nemusíme s dobrovolníky uklízet", říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. „Dochází tak k zajímavému propojení s dalším naším projektem www.EKOkalendar.cz, kde je Týden bez odpadu uveden jako jeden z 250 mezinárodních svátků na ochranu životního prostředí a ohrožených druhů zvířat. A v EKOkalendáři najdete i 365 EKOtipů na každý den," dodává.

Firmy nejaktivnějšími organizátory úklidů

Nejaktivnějším podzimním organizátorem je s 13 naplánovanými akcemi Skupina Saint-Gobain, která se do Celosvětového úklidového dne zapojuje pravidelně. Dlouhodobě usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a aktivně podporuje udržitelnost nejen svými materiály, ale i aktivním přístupem. „Bez zapojení zaměstnanců by to nešlo. Akce Ukliďme Česko dokazuje, že se nám je daří zapojovat a že i oni si uvědomují akutní potřebu čelit stávajícím klimatickým výzvám." říká Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain v ČR. Za celý rok pak vede (rovněž tradičně) mezi organizátory hlavní partner akce Ukliďme Česko - Komerční banka, s více než třicítkou uspořádaných úklidů. „Úklidové akce se pro mnoho našich zaměstnanců staly tradicí. Letos má podzimní úklidový den ještě větší význam než kdykoli předtím, potřeba bude každá pomoc. Nezanechávejme v přírodě negativní stopy po naší činnosti, aby i příroda nezanechala ty své.“ uvádí koordinátorka dobrovolnických aktivit v Komerční bance, Kristýna Jelínková. „Oba tito úklidově nejaktivnější partneři jsou s námi a podporují nás shodně již 8 roků, čehož si velice vážíme," dodává k tomu za Ukliďme Česko Radek Janoušek.

Netradiční úklidová akce rybářů

Dokážete si představit flotilu 80 lodí, jejichž posádky společně uklízejí nejen vodní hladinu, ale i zátoky a pláže? Ne na moři, ale u nás v České republice! Takový obrázek se vám může naskytnout tento čtvrtek na přehradní nádrži Slapy v rámci závodu King of the lake. Jedná se o největší závod v lovu dravých ryb z lodě České republiky, kterého se účastní 80 posádek, 160 rybářů nejen z ČR, ale i ze zahraničí. „Ze strany závodníků jsme se setkali s pozitivní zpětnou vazbou na záměr zapojit posádky během registračního dne do úklidu a věříme, že máme velký potenciál a sílu pomoci životnímu prostředí kolem nás," sdělil Jiří Koláček, hlavní pořadatel závodu.

Pokud vás myšlenka Celosvětového úklidového dne a dobrovolnictví oslovila, najdete informace jak se do akce zapojit na webových stránkách www.UklidmeCesko.cz a ohledně pomoci po povodních pak na www.uklidmecesko.cz/povodne.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

radek@uklidmecesko.cz

Ukliďme Česko z.s.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2024 je Nadace Komerční banky

Partnery akce jsou:

ČEPS

Garnier

Nextbike

Biotherm

EKO-KOM, a.s.

PENNY Market

ŠKODA AUTO a.s.

Lesy České republiky, s.p.

Ministerstvo životního prostředí

Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Recovera Využití zdrojů a.s.

McDonald’s ČR spol. s r.o.

Plzeňský prazdroj

DB SCHENKER

SAKO Brno, a.s.

Saint-Gobain

Nadace ČEZ

DPD CZ

CANON

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.