Již zítra přivítá Praha evropskou špičku v cheerleadingu

Po celé tři soutěžní dny se představí dvě stovky vystoupení napříč věkovými kategoriemi Youth, Junior a Senior. O postup do nedělních finále zabojují nejlepší evropské týmy, přičemž do finálových kol postoupí pouze pět nejlepších skupin v každé kategorii.
Domácí fanoušci budou sledovat také českou reprezentaci, která bude na letošním mistrovství Evropy zastoupena celkem 11 týmy. České týmy navážou na úspěšné vystoupení z loňského šampionátu a budou usilovat o obhajobu cenných medailových umístění i další místa na evropském pódiu.
Organizátoři během posledních dnů dokončili přípravu soutěžních ploch, zázemí pro sportovce i rozsáhlého doprovodného programu. Návštěvníci se mohou těšit na oficiální merchandise shop, partnerské shopping zóny, athlete catering, fan experience aktivity, fotokoutky, event fotografie nebo tradiční Cultural Exchange Party.
Součástí šampionátu budou také oficiální maskoti Leon a Leona, inspirovaní českým lvem, symbolem České republiky. Po celou dobu akce budou vítat sportovce i fanoušky, objeví se při slavnostních ceremoniálech, ve fanouškovských zónách i během doprovodného programu a pomohou vytvořit jedinečnou atmosféru evropského šampionátu.
Vizuální identita ICU European Cheerleading Championships 2026 je úzce propojena s Prahou a českým kulturním dědictvím. Hlavní logo využívá stylizované zobrazení Katedrály svatého Víta a celý grafický koncept čerpá inspiraci z českého kubismu. Stejný motiv se promítá do navigačního systému, brandingových prvků i oficiální kolekce merchandisingu.
Na vítěze čekají unikátní ocenění vytvořená speciálně pro evropský šampionát. Skleněné trofeje vyrobila renomovaná sklárna Novotný Glass z Nového Boru a medaile dodala česká společnost SABE. Ocenění tak spojují moderní design s tradicí českého řemesla.
„Jsme připraveni přivítat Evropu v Praze. Věříme, že sportovce, fanoušky i návštěvníky čeká nezapomenutelný víkend plný špičkových výkonů, emocí a mezinárodní atmosféry,“ uvádí organizační výbor šampionátu.
Vstupenky na ICU European Cheerleading Championships 2026 jsou stále v prodeji prostřednictvím sítí Ticketmaster a Ticketportal.
Více informací:
ICU Europeans 2026 Prague
Zdroj: Česká asociace cheerleaders