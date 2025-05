Jizerská 50 opět píše historii. V Bedřichově první oficiální sprint Ski Classics

Bedřichovský sprint přinese divákům ještě atraktivnější a prestižnější podívanou, než na jakou jsou zvyklí. Jako vůbec nejkratší závod v historii Ski Classics vnese do Pro Tour zcela novou dynamiku. Závodníci v něm budou sbírat body jak do sprintové klasifikace, tak do celkového hodnocení seriálu – každý metr bude hrát roli. Žádná z hvězd světové tour si nenechá ujít novou šanci na cenné body – o ty se v napínavém finále popere 7 nejlepších mužů a žen. Doposud bylo možné sbírat body do sprinterské soutěže pouze v rámci sprintového segmentu na Jizerce, tzv. prémie ČEZ. Ta v nedělním klání zůstává a nadále nabídne atraktivní prize money – nově však už bez bodů do oficiální klasifikace Ski Classics.

„Zařazení sprintu do kalendáře Pro Tour je pro Ski Classics vítaným krokem vpřed. Umožňuje vyniknout jiné sadě dovedností a přináší do seriálu novou energii a intenzitu. Organizátoři Jizerské 50 pořádají páteční sprint už několik let a my jsme ho pečlivě sledovali – nadšení sportovců i fanoušků je nepřehlédnutelné. Těšíme se, jak se s tímto formátem závodníci popasují a jak ovlivní celkové pořadí. Rychlost na krátké trase se možná stane novou klíčovou dovedností na cestě k titulu nejlepšího laufaře,“ říká ředitel Ski Classics Oskar Svärd.

Zařazení pátečního sprintu mezi oficiální závody Ski Classics je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi organizátory ČEZ Jizerské 50 a vedením série Ski Classics. Právě to dlouhodobě sleduje vývoj českého závodu, oceňuje jeho vysokou organizační úroveň i to, jak se neustále posouvá vpřed. Z novinky má radost i Marek Tesař z organizačního týmu Jizerské 50.

„To, že se Jizerská 50 dostává na mapu Ski Classics – nyní i se sprintem – je vyústění naší dlouholeté snahy zvýraznit stopu našeho závodu ve světě. Máme z toho velkou radost. Je to ocenění skvělé práce celého organizačního týmu a zároveň potvrzení kvality organizace, světových parametrů závodu a především důvěry ze strany Ski Classics.

Věříme, že tento krok ještě více zatraktivní nejen tento nejprestižnější seriál běžeckého lyžování na světě a závod samotný, ale že zviditelní i celý region Jizerských hor a přitáhne k němu nové návštěvníky, diváky, závodníky i pozornost světových médií,“ doplňuje Tesař s tím, že Jizerská 50 chce i nadále udávat směr ve světě dálkového lyžování.

Po letošním druhém místě v anketě Ski Classics “Event of the Year” (závod roku) ČEZ Jizerská 50 potvrzuje své nezastupitelné místo v jednom z nejprestižnějších světových seriálů dálkového lyžování a hrdě zůstává nejznámější českou zimní sportovní akcí na mezinárodní scéně. Nejbližší ročník se uskuteční kvůli olympiádě v netradičním termínu 29. ledna – 1. února 2026.

Bedřichovský Sprint – závod Ski Classics Pro Tour (č. 5)

Datum: pátek 30. ledna 2026

Místo: Bedřichov, Česká republika

Délka tratě: 1,5 km klasickou technikou

www.jiz50.cz

