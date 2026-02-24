Jižní obchvat Opavy míří k listopadovému otevření

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Pracujeme přesně rok. Tato stavba půjde do provozu letos v listopadu, alespoň tak je nastavený harmonogram. Ten je velmi nahuštěný vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli na celé trase, která bude mít téměř 2300 metrů, je pět mostů a celá trasa vede na náspu. Zajímavostí je, že do náspu jsme vpravili 175 tisíc kubíků zeminy. Mosty teprve teď zakládáme a v listopadu už se musí jezdit. Z toho vyplývá, že skutečně pracujeme s nejkratším technicky možným harmonogramem stavby."
ŘSD při výběru zhotovitele nehodnotilo pouze cenu, ale také rychlost výstavby. Stavba je podle posledních kontrolních dnů v plánu. Aktuálně se práce dotýkají také oblíbené cyklostezky mezi Opavou a Oticemi, která je kvůli výstavbě dočasně uzavřena.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Jednou z potíží bude uzavření velmi oblíbené cyklostezky mezi Opavou a Oticemi. Nicméně i to se podařilo zkrátit tak, aby na hlavní cyklistickou sezonu byla cyklostezka už k dispozici. Během té doby potřebujeme v místě, kde cyklostezka překonává tuto novou stavbu, skutečně postavit těleso silnice.”
Samotná stavba je zároveň obchvatem Otic a odvede z obce tranzitní i příměstskou dopravu.
Dominika Mrázková, zástupkyně zhotovitele stavby: “Máme hotové všechny zemní tělesa hlavní trasy včetně přeložek inženýrských sítí. Intenzivně pracujeme na realizaci mostních objektů. Posílili jsme realizační tým tak, aby mohly všechny mostní objekty i výstavba probíhat víceméně souběžně a kontinuálně, a tím zajistit zprovoznění stavby na konci listopadu, jak je ve smlouvě dané.”
Spolupráci s investorem i stavební firmou si pochvaluje také vedení Otic.
Vladimír Tancík (Starostové pro kraj), starosta Otic: “Dlouho očekávaná stavba probíhá hladce. Máme výbornou spolupráci s ŘSD i s realizační firmou, tudíž jsou eliminovány všechny dopady, jako je hluk, prach, bláto. Firma se stará, uklízí cesty, zametá. Případné úpravy a uzávěry jsou s námi konzultovány, takže víme o všem dopředu a můžeme včas informovat občany. Jsme rádi, že budeme mít obchvat po těch letech. Samozřejmě, že to přinese i druhou stranu mince v podobě omezené návštěvnosti a možná menšího obchodu pro našeho řezníka a našeho pekaře.”
Jižní část obchvatu je jedním z klíčových kroků k dokončení kompletního silničního okruhu kolem Opavy. Pokud budou další etapy pokračovat podle plánů, mohl by být celý okruh hotový do roku 2031.
Zdroj: POLAR televize Ostrava