Jolywood září na veletrhu Intersolar Europe 2026 s debutující technologií Namic

V první večer veletrhu uspořádala společnost Jolywood slavnostní představení technologie Namic. Jako svědci jejího oficiálního uvedení na evropský trh se sešli partneři společnosti a odborná veřejnost z celého světa.
Technologii s názvem Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact), která je výsledkem šesti let intenzivního výzkumu a vývoje, zde představil viceprezident společnosti Jolywood Chris Zou. Díky přepracování procesu metalizace posouvá tato technologie celé odvětví směrem k výrobě s omezeným obsahem stříbra (reduced-silver), nízkým obsahem stříbra (low-silver) a v konečném důsledku k výrobě zcela bez stříbra (silver-free). Zpracování zakázek tak zbavuje závislosti na výkyvech cen stříbra, čímž se zvyšuje předvídatelnost návratnosti investic. Technologie Namic byla prověřena mezinárodně uznávanými organizacemi, které potvrdily její vysokou spolehlivost, vysokou účinnost a širokou kompatibilitu. Produkty na bázi Namic pomáhají elektrárnám dosahovat vynikajících hodnot LCOE po celou dobu jejich provozní životnosti, čímž zvyšují jistotu návratnosti investic a přinášejí zákazníkům dlouhodobou hodnotu.
Kromě debutu technologie Namic představila společnost Jolywood na veletrhu také moduly Windproof, které se vyznačují plně temperovanými řešeními typu n s komplexním zapouzdřením. Moduly Windproof poskytují vynikající odolnost proti hurikánům, sněhovým bouřím, krupobití a prasklinám, čímž spolu s nižším teplotním koeficientem, provozní teplotou a teplotou horkých bodů zajišťují vyšší energetický výnos a spolehlivost. Představuje tedy ideální řešení pro projekty provozované v drsných a náročných podmínkách po celém světě.
Zároveň společnost Jolywood představila své vysoce účinné moduly řady NIWA, určené pro střechy obytných budov a komerčních a průmyslových objektů. Řešení balkonové fotovoltaické elektrárny s úložištěm energie „Balcony PV + Energy Storage" spolu s odlehčenými moduly demonstrovaly nové možnosti v oblasti energetického hospodaření domácností.
Na Intersolar Europe 2026 přivezla společnost Jolywood své nejžhavější novinky – od technologie Namic přes moduly Windproof až po řadu NIWA. V budoucnu se hodlá dále zaměřovat na inovace a úzce spolupracovat s partnery po celém světě v zájmu urychlení globální energetické transformace a podpory udržitelnější budoucnosti.
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Zdroj: Jolywood