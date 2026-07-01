Jolywood září na veletrhu Intersolar Europe 2026 s debutující technologií Namic

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  15:19
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Mnichov (Německo) 1. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Jolywood mocně zapůsobila na Intersolar Europe 2026, jednom z předních světových veletrhů fotovoltaického průmyslu, který se konal ve dnech 23. až 25. června na mnichovském výstavišti Messe München. Během třídenního veletrhu představila řadu inovativních produktů a řešení, včetně technologie Namic, modulů Windproof odolných proti větru, řady NIWA a integrovaných systémových řešení. Mezi nimi absolvovala evropskou premiéru technologie Namic, která zaujala pozornost zákazníků a partnerů z celého světa.

V první večer veletrhu uspořádala společnost Jolywood slavnostní představení technologie Namic. Jako svědci jejího oficiálního uvedení na evropský trh se sešli partneři společnosti a odborná veřejnost z celého světa.

Technologii s názvem Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact), která je výsledkem šesti let intenzivního výzkumu a vývoje, zde představil viceprezident společnosti Jolywood Chris Zou. Díky přepracování procesu metalizace posouvá tato technologie celé odvětví směrem k výrobě s omezeným obsahem stříbra (reduced-silver), nízkým obsahem stříbra (low-silver) a v konečném důsledku k výrobě zcela bez stříbra (silver-free). Zpracování zakázek tak zbavuje závislosti na výkyvech cen stříbra, čímž se zvyšuje předvídatelnost návratnosti investic. Technologie Namic byla prověřena mezinárodně uznávanými organizacemi, které potvrdily její vysokou spolehlivost, vysokou účinnost a širokou kompatibilitu. Produkty na bázi Namic pomáhají elektrárnám dosahovat vynikajících hodnot LCOE po celou dobu jejich provozní životnosti, čímž zvyšují jistotu návratnosti investic a přinášejí zákazníkům dlouhodobou hodnotu.

Kromě debutu technologie Namic představila společnost Jolywood na veletrhu také moduly Windproof, které se vyznačují plně temperovanými řešeními typu n s komplexním zapouzdřením. Moduly Windproof poskytují vynikající odolnost proti hurikánům, sněhovým bouřím, krupobití a prasklinám, čímž spolu s nižším teplotním koeficientem, provozní teplotou a teplotou horkých bodů zajišťují vyšší energetický výnos a spolehlivost. Představuje tedy ideální řešení pro projekty provozované v drsných a náročných podmínkách po celém světě.

Zároveň společnost Jolywood představila své vysoce účinné moduly řady NIWA, určené pro střechy obytných budov a komerčních a průmyslových objektů. Řešení balkonové fotovoltaické elektrárny s úložištěm energie „Balcony PV + Energy Storage" spolu s odlehčenými moduly demonstrovaly nové možnosti v oblasti energetického hospodaření domácností.

Na Intersolar Europe 2026 přivezla společnost Jolywood své nejžhavější novinky – od technologie Namic přes moduly Windproof až po řadu NIWA. V budoucnu se hodlá dále zaměřovat na inovace a úzce spolupracovat s partnery po celém světě v zájmu urychlení globální energetické transformace a podpory udržitelnější budoucnosti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002302/Weixin_Image_20260630111351_623_278.jpg 

Zdroj: Jolywood

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