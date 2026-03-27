JOY GROUP oznamuje finanční výsledky za rok 2025, tržby přesáhly 620 milionů USD

V roce 2025 společnost JOY GROUP dále rozšířila své portfolio kosmetických produktů napříč několika kategoriemi a cenovými segmenty. Její portfolio nyní zahrnuje klíčové značky JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer, stejně jako rostoucí značky Biophyto-genesis a Foltene, které pokrývají oblasti líčidel, péče o vlasy a péče o pleť.
U líčidel zůstala klíčovým motorem růstu značka JUDYDOLL, jejíž celosvětový maloobchodní obrat přesáhl 430 milionů USD (3,0 mld. jüanů), což představuje meziroční nárůst o více než 18 %. Značka se již třetí rok po sobě umístila na prvním místě v objemu prodeje mezi značkami líčidel v Číně. Posílila také svou přítomnost v rámci všesměrového prodeje, kdy provozuje 118 samostatných prodejen a je zastoupena ve více než 30.000 maloobchodních prodejnách na celém světě.
JOOCYEE rovněž dosáhla v roce 2025 rekordně vysokého globálního maloobchodního obratu, přičemž tržby vzrostly o více než 15 %. Produkty na rty této značky zaznamenaly globální prodej přesahující 18 milionů kusů, čímž se dále posílilo vedoucí postavení JOY GROUP v oblasti make-upu.
V oblasti péče o vlasy a vlasovou pokožku si René Furterer udržel svou silnou dynamiku v Číně a dosáhl růstu tržeb o více než 30 %. JOY také dokončila akvizici italské značky péče o vlasy a vlasovou pokožku Foltene, která se opírá o klinickou vědu již od roku 1963, čímž dále posílila své kapacity v oblasti vědy o vlasové pokožce a vlasech.
JOY GROUP rovněž získala Biophyto-genesis, dermatologickou značku péče o pleť založenou na 14 letech klinické spolupráce, čímž položila základ pro budoucí růst v oblasti péče o pleť.
Na základě svého silného domácího podnikání pokračovala JOY v rozvoji své globalizační strategie. V roce 2025 překročil zahraniční maloobchodní obrat skupiny 87 milionů USD (600 milionů jüanů). Svou globální přítomnost dále rozšířila rozvojem elektronického obchodování i místního maloobchodu, včetně otevření tří samostatných prodejen v Singapuru.
Skupina JOY GROUP také pokračovala v investicích do výzkumu a vývoje, uvedla na trh více než 600 nových produktových položek a získala 20 nových patentů. Díky dvojímu výzkumnému a vývojovému zázemí v Šanghaji a Miláně skupina dále posílila své inovační schopnosti.
Allan Liu, předseda představenstva a generální ředitel JOY GROUP, uvedl: „V roce 2025 zaznamenala společnost JOY další rok silného růstu. Díky silnějšímu portfoliu více značek a zrychlující se globalizaci věříme, že je JOY dobře připravena na dlouhodobý a udržitelný růst."
