Jsme v cíli! FAMUFEST zná své vítěze

Do soutěže letošního ročníku se přihlásilo celkem 115 studentských filmů, které během festivalu zhlédlo přibližně 4000 návštěvníků a další diváky očekáváme ještě během nedělního programu. Do užších nominací se nakonec probojovalo 40 snímků. O vítězích rozhodovala odborná porota složená z animátorky Báry Anny Stejskalové, dokumentaristky Kláry Tasovské, divadelního a filmového režiséra Jiřího Havelky, střihače Alexandera Kashcheeva a kameramana Davida Hofmanna. Soutěžní scénáře hodnotila trojice Marta Nováková, Luboš Kučera a Eugen Liška.
Aramisovu cenu, udělovanou nejlepšímu filmu prvního ročníku, získal film 404 LÉTHÉ, sledující pohřební vůz na nočních cestách Prahou. Za střih získal cenu snímek Pes a vlk, který letošní festival zahajoval. Film, oceněný cenou za nejlepší zvuk, Líto, ukazuje sílu vyprávění, které přetrvává, i když minulost i paměť pomalu mizí. Film Návštěvník, který sleduje Marka sužovaného vlastními nočními můrami, nachází nečekanou oporu ve své odcizené sestře Sáře. Ta má jedinečnou schopnost vstupovat do jeho živých snů, a společně se tak vydávají na cestu za odhalením křehké hranice mezi snem a realitou. Snímek si odnáší cenu za nejlepší kameru. Cenu za nejlepší experimentální film získal snímek Můžeš dýchat?, ve kterém autorka Lucie Zpěváková hledá prostor k dýchání mezi tradiční českou vesnicí a svobodomyslným Berlínem. Dokument Naše zdi, který skrze intimní rozhovor mezi dcerou a matkou proniká hluboko do jejich vztahu, získal cenu za nejlepší režii animovaného filmu. O politicky angažované Lise Fittko, odehrávající se ve 30. letech v Berlíně, pojednává vítěz ceny za nejlepší režii dokumentárního filmu Fittko: Odpor a exil. To, jak se srovnává Pavlína s pohřešováním svojí dcery, sleduje vítěz kategorie nejlepší režie hraného filmu Bludné kořeny. Velké ohlasy, nejen u poroty, která snímek ocenila jako úplně nejlepší, získal Vlček mezinárodně úspěšného režiséra Philippa Kastnera. Pokládá si otázku: Co se bude dít, když ilustrátorka nakreslí tak trochu nepovedené zvířátko? Spolu s ostatními oživlými tvorečky Vlček s kaňkou místo čumáčku změní ilustrátorčinu perspektivu a otevře jí dveře do nového světa lásky, péče a přátelství. Cenu publika získal Filip Jílek za snímek Strike out, kámo.
Ocenění letošního ročníku podle kategorií:
- Nejlepší film: Philippe Kastner, Vlček (Wolfie)
- Nejlepší režie hraného filmu: Vojtěch Novotný, Bludné kořeny (Empty places)
- Nejlepší režie dokumentárního filmu: Allegra Stodolsky,
- Fittko: Odpor a exil (Fittko: Resistance and Exile)
- Nejlepší režie animovaného filmu: Živa Divjak, Naše zdi (Our Walls)
- Nejlepší experimentální film: Lucie Zpěváková, Můžeš dýchat? (Can You Breathe?, r. Lucie Zpěváková)
- Nejlepší kamera: Filip Hájek, Návštěvník (Visitor, r. Vojtěch Konečný)
- Nejlepší zvuk: Daniel Valášek, Líto (LÍTO, r. Eliška Plechatová)
- Nejlepší střih: Lukáš Janičík, Pes a vlk (Dog and Wolf, r. Terézia Halamová)
- Aramisova cena (nejlepší film 1. ročníku): Jakub Semrád, 404 LÉTHÉ - (404 LÉTHÉ, r. Jakub Semrád)
- Cena publika: Filip Jílek, Strike out, kámo (Strike out, dude)
Soutěžní ceny poskytla renomovaná česká sklárna Rückl, která je dlouhodobě spojená s lokálním filmovým průmyslem a stojí také za výrobou sošek pro prestižní cenu Český lev. Vítězové tedy letos neodchází s klasickou soškou, ale s ručně broušenou křišťálovou sklenicí. Organizátoři tak chtěli vytvořit ocenění, které nebude jen symbolickým artefaktem na poličce, ale i funkčním objektem, který bude vítěze provázet i po festivalu
Soutěž probíhala i mezi magisterskými projekty Katedry produkce. Podporu od partnera industry společnosti Hexar, Studia FAMU a Asociace producentů v audiovizi získalo 5 projektů - Ty jsi moje doma producentky Karolíny Hrubé, chystaný film Viem byť zlá Anny Horákové, projekt Plíseň Terezy Havlové, snímek Soft Spot Julie Srokové a připravovaný dokument Vílí děti Elišky Brožové.
Během čtyř festivalových dní mohli návštěvníci vidět velkou škálu rozmanitých akcí. Projekce se odehrály v sálech v Biu Oko a na AVU Veletržní. Tam se také konal bohatý industry program. Na debatách a diskuzích se s námi podílela Asociace producentů v audiovizi, Asociace režisérů a scénáristů, Redbull, Vogue Czechoslovakia, Casting by Maja a podcasty Pitch nebo Kulturák.
Festival navštívila také Anna Geislerová, která po projekci filmu Jízda debatovala s diváky. Ze 35mm filmové kopie byl uveden i kultovní snímek Páni kluci. FAMUFEST se zároveň stal součástí oslav 80. výročí FAMU – mimo jiné i díky vernisáži výstavy Centra audiovizuálních studií, připravené právě k tomuto významnému jubileu a archivnímu filmovému bloku FAMU 80.
,,FAMUFEST mi připomíná, že film spojuje, otevírá dialog a přináší nové podněty, a že v kontaktu s mladým uměním se každý návštěvník na chvíli stává studentem. Účast 4000 návštěvníků je nad očekávání a jsme rádi, že přišli všichni ,” říká výkonný ředitel Michal Pečinka. Souhlasí s ním i Marie Čechová kreativní ředitelka: ,,Celý festival byl pro nás oslavou kreativity, kultury a společného prostoru. A právě to je to, co z FAMUFESTu dělá jedinečnou událost.”
Výběr filmů z festivalu FAMUFEST budou moci diváci zhlédnout v plzeňském kině Moving Station 24. a 25. dubna. Dvoudenní program představí to nejzajímavější ze současné tvorby studentů pražské FAMU i dalších uměleckých škol.
Program nabídne vítězné snímky letošního FAMUFESTu, dramaturgický výběr studentských filmů i tvorbu studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Součástí programu bude také blok filmů určených dětskému publiku a retrospektivní pásmo FAMU 80, které připomene tvorbu spojenou s oslavami osmdesátileté historie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění.
Festivalový program doplní také industry sekce – odborný program určený filmovým profesionálům, studentům i širší veřejnosti. Nabídne prostor pro setkávání, diskuse a sdílení zkušeností z oblasti filmové tvorby a audiovizuálního průmyslu.
Návštěvníci se mohou těšit rovněž na doprovodný hudební program, který festivalovou atmosféru v prostoru Moving Station uzavře.
Vybrané studentské snímky bude moci publikum vidět na platformě FAMU Films (https://famufilms.cz). Předplatné mají akreditovaní návštěvníci zdarma. Na DAFilms bude ke shlédnutí FAMUFEST kolekce s výběrem z filmů letošního ročníku ještě dva týdny.
- Odkaz na nákup akreditací: https://goout.net/cs/famufest/szqabud/
- Kompletní program a více info o festivalu FAMUFEST https://www.famufest.cz
