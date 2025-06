Jsou motorem české ekonomiky. Významné firmy se opět utkají o vítězství v soutěži Ocenění Českých Lídrů

Firmy, které se soutěže účastní, patří v ČR k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a výrazně se podílejí na růstu tuzemské ekonomiky.

Autoři projektu vyjadřují uznání všem podnikům, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země. "Jsme na české podnikatele opravdu hrdí, protože jsou příkladem pro budoucí generace. Bude nám ctí, pokud nám dají opět příležitost ocenit jejich práci," sděluje zakladatelka projektu a podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Firmy se mohou hlásit až do září

V loňském ročníku bylo ze 1815 podniků vybráno 142 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil zhruba 128 miliard korun a zaměstnávali asi 21 tisíc lidí.

I v letošním roce budou sbírat ceny úspěšné a transparentní české společnosti s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. O účast ve finále se v roce 2025 uchází celkem 1978 úspěšných podniků.

Nominace do soutěže tradičně probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem OCL. Data se sbírají za poslední tři roky, tedy za roky 2022 až 2024. Pro hlavní kategorie se hodnotí závěrky z let 2022 a 2023, data z roku 2024 mají pouze informativní charakter. Pro speciální kategorie se hodnotí všechny tři roky.

Účetní údaje jsou zpracované z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele nebo odborného garanta projektu.

Kdo se může zapojit?

• Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)

• Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci

• Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Přihlášky do soutěže mohou zástupci podniků posílat do 18. září 2025. Jména vítězů, které vyberou porotci z desítek finalistů, budou zveřejněna 12. listopadu 2025. V květnu a v září se uskuteční dvě konference, které mohou noví finalisté využít nejen k seznámení s projektem, ale i jako byznysové příležitosti.

Tradičně bude vyhlášena trojice nejlepších firem v každém kraji a ocenění se dočkají i vítězové speciálních kategorií, kterými jsou: Celorepublikový lídr, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau, Cena za největší potenciál pod patronací Genesis Capital Equity a Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář.

Hodnocení poroty má nadále stejnou váhu jako ekonomické hodnocení odborného garanta. Podle Heleny Kohoutové se každoročně potvrzuje, že účastníci OCL tvoří páteř české ekonomiky a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele. Většinou jde o výrobní podniky, které díky své velikosti zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu ve svém regionu.

Firma jako rodina

"Motto projektu Ocenění Českých Lídrů pro rok 2025 zní „České firmy na křižovatce. Firma jako rodina“. Vyjadřujeme tím, že vnímáme, v jaké situaci se dnes lidé ve vedení podniků ocitají. Často hledají nový směr, řeší nové výzvy a strategie. Naše analýzy ukazují, že firmu za svou druhou rodinu považuje většina majitelů podniků zastoupených v Podnikatelské platformě Helas, i když skutečně rodinných firem je 52 procent," prozrazuje Helena Kohoutová.

"S tím souvisí mnoho dalších otázek, které naši lídři musejí řešit ať už je to nástupnictví, nebo další rozvoj. Denně se musejí orientovat v obrovském množství informací a rychle se měnícím světě, a to už samo o sobě je výzvou," dodává zakladatelka projektu.

Účast v projektu je bezplatná a firmy mají navíc možnost zapojit se do komunity, která vytváří výjimečný prostor pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci.

"To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy," doplňuje Helena Kohoutová.

Pětina účastníků je z metropole

Odborným garantem projektu a také patronem Ceny za odpovědné podnikání je tradičně společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

Výše zmíněný index CRIBIS, podle kterého jsou firmy vybírány, je vícezdrojový ukazatel, jímž se hodnotí ekonomické zdraví společnosti. Základem je soubor finančních a nefinančních údajů v databázi cribis.cz.

Více než pětina firem, které splňují podmínky soutěže OCL, má letos sídlo v Praze (21 %), na druhém místě je Jihomoravský kraj (13 %), za kterým následují Středočeský a Moravskoslezský kraj (po 10 %). Na Karlovarský kraj připadá pouhé jedno procento.

Téměř dvě pětiny nominovaných firem podnikají ve zpracovatelském průmyslu (38 %) a více než čtvrtina z nich podniká v oblasti obchodu (26 %). Dalším silně obsazeným odvětvím je stavebnictví (12 %).

České podniky musely v uplynulých letech čelit nepříznivé situaci, přesto se většině daří a do budoucnosti hledí s mírným optimismem.

"Vysoké ceny energií a surovin, růst mezd spojený s napjatou situací na domácím trhu práce, slabší zahraniční poptávka a pomalý pokles úrokových sazeb, to vše snižuje ziskové marže podniků a podvazuje jejich investiční aktivitu. Soubor nepříznivých podmínek pro podnikání se promítl nejen do růstu počtu bankrotů firem, ale také do zvyšování počtu zaniklých podniků. Podíl nevýkonných úvěrů sice také roste, nicméně jen velmi mírně. I v těchto podmínkách ale na trh vstupuje řada nových společností," popisuje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"V prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo nejvíce firem za posledních sedm let, a jejich vklady a úvěry mírně rostou. To vypovídá o tom, že většina majitelů firem se s obtížnými podmínkami vypořádat dokáže a připravuje se na budoucí rozvoj," doplňuje Pavel Finger.

CRIF aktuálně registruje také zvýšené aktivity podniků směřující k udržitelnému podnikání. Mnohé z nich si uvědomují, že díky ESG aktivitám mohou získat konkurenční výhody a přilákat nové zákazníky, kteří preferují spolupráci s ekologicky a společensky odpovědnými firmami.

"Snížení spotřeby energie nebo optimalizace odpadového hospodářství jim může přinést i konkrétní finanční úspory. Důležité rovněž je, že firmy, které jsou nyní v ESG oblasti aktivní, budou velmi dobře připraveny na všechny budoucí změny regulace a tržní trendy," dodává Pavel Finger.

Ekonomiku drží nad vodou kreativní firmy

Patronem Ceny za největší potenciál je letos jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Genesis Capital Equity.

"České firmy, které zvažujeme z investorského pohledu, jsou vysoce konkurenceschopné, jak doma, tak v zahraničí. Jejich konkurenční výhodou je kvalita, kreativita, flexibilita a schopnost najít nejlepší řešení pro zákazníka za příznivých podmínek. České firmy mívají slabinu v obchodních dovednostech, typicky potřebují posílit obchodní tým a uchopit obchod více proaktivně. Potenciál tkví i v další digitalizaci a automatizaci interních procesů," říká Jiří Kolísko, investiční ředitel Genesis Capital Equity.

"Obracejí se na nás firmy z různých oborů výroby i služeb, typicky v situacích, kdy majitelé zvažují svou budoucnost ve firmě, kde například nemají přirozené nástupce z rodiny, nebo chtějí firmu dále rozvíjet či zrychlit její růst kupříkladu formou akvizic, s pomocí vhodného externího partnera. Jsme schopni každou situaci komplexně posoudit, ušít jim individuální řešení na míru a být jak vlastníkům, tak manažerům silným kapitálovým partnerem," dodává senior investiční ředitelka Genesis Tatiana Balkovicová.

Jak se stát Výjimečnou firmou?

I letos projekt OCL podpoří formou partnerství a patronace kategorie Výjimečná firma, společnost JŠK, advokátní kancelář, jejíž zástupce bude součástí poroty.

Výjimečná společnost vyniká podle porotce v dynamickém a stále se měnícím podnikatelském prostředí svou odolností, inovativním přístupem a schopností adaptace na nové podmínky.

"Efektivní zvládání klíčových oblastí, jako je orientace v právním prostředí, ochrana duševního vlastnictví, implementace digitální transformace či budování strategických partnerství a řízení mezinárodní expanze, není pouze otázkou splnění formálních požadavků. Představuje strategický nástroj k dosažení dlouhodobě udržitelného růstu, posílení konkurenční pozice a úspěšného vstupu na nové trhy," sděluje partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.

Motto "Neradíme - pomáháme řešit" vystihuje přístup JŠK k právní podpoře podnikatelů. "Spojujeme zkušenosti z velkých mezinárodních kanceláří s praktickým porozuměním českému trhu a osobním přístupem ke každému klientovi. Nezáleží na tom, jak velký nebo malý úkol máme - naším cílem je vždy najít jednoduché, praktické a funkční řešení. Postup je snadný, seznámíme se s klientem, pochopíme, co skutečně potřebuje a co je pro něj důležité. Pak teprve hledáme způsoby, které povedou k dosažení jeho cíle. Jednoduše řečeno: nenabízíme obecné rady, ale konkrétní řešení," dodává Tomáš Doležil.

Rodinné firmy hrají zásadní roli

Podle Zdeňka Reibla, filantropa a zakladatele společnosti RESPECT, spočívá síla českých firem především v jejich odhodlání zlepšovat poměry v české ekonomice. Podniky podle jeho slov usilují o tvorbu takových pracovních podmínek, které přinášejí spokojenost jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

"Klíčem k úspěchu je otevřený dialog mezi tím, co pracovní trh potřebuje, a tím, co nabízí. Česká republika se může opřít o svou dlouhou tradici technického a inženýrského vzdělání, díky čemuž mají firmy přístup ke špičkově kvalifikovaným odborníkům. Navíc naše výhodná geografická poloha posiluje možnosti exportu a přispívá k celkovému rozvoji na mezinárodním poli. Významnou roli hrají rodinné firmy, které nejen že zásadně podporují českou ekonomiku, ale zároveň fungují srdcem – s důrazem na hodnoty a lidský přístup," sděluje Zdeněk Reibl.

Prostor pro další rozvoj je podle ředitelky pro komunikaci a společenskou odpovědnost RESPECT Adély Babišové zejména v oblasti digitalizace, podpory výzkumu a inovací a v zaměření na udržitelnost s ohledem na budoucí generace.

K tomu, aby byla firma úspěšná, potřebuje se především orientovat na trhu, respektive v tom, co potřebují a chtějí spotřebitelé.

"Výzkum trhu včas a s velkou dávkou jistoty predikuje, že se něco buď povede, nebo nepovede. Je to kompas, který vede vaše kroky do bezpečí. Informace získané prostřednictvím výzkumu trhu pomáhají firmám růst a rozhodovat se na základě reálných dat a poznatků, protože lépe rozumí trhu a orientují se ve spotřebitelských potřebách, trendech, a tak přesněji identifikují obchodní příležitosti," popisuje Lenka Harmon, Business Advisor, Custom research & market insightsm společnosti HARMON Research.

V podnikání je podle ní důležité poznat a pochopit, co a proč se děje „tam venku“ a tomu pak efektivně přizpůsobit zacílení, komunikaci, práci se značkou a další marketingové aktivity.

"Zjištění nabízejí překvapivé 'aha momenty', které jinak nezískáte, inspiraci pro kreativu, zpětnou vazbu a cenné vhledy. Dozvíte se, jak se zákazníci rozhodují, co chtějí, jak jim to 'naservírovat' a co jim říkat. Na co slyší, co je zaujme a přesvědčí, aby si vás vybrali. Malá, střední i velká firma či instituce potřebují perfektní analýzu, a to v jakékoliv fázi produktového cyklu," uzavírá Lenka Harmon.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují v podnikání jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

Více informací najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychlidru.cz.

Projekt podporují:

Zakladatel: AGENTURA HELAS, s.r.o.

Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Oficiální partner: Genesis Capital Equity s.r.o.

Záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Partneři: ALUKOV a.s., BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Bioveta, a.s., BMKco. s.r.o., Česká mincovna, a.s, Dobrá Tiskárna s.r.o., DOLCZE traditional manufacturing s.r.o. - Bergl Diamonds, Eternal by Helena, FARMAK, a.s., handy corp. s.r.o., HARMON research, Hotel – Pivovar – lázně Chmelnice, IXPERTA s.r.o., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Logio s.r.o., MEDIAREX s.r.o., NSG Morison s.r.o., Rehabilitační centrum Čeladná s.r.o., RESPECT, a.s., Swiss Life Select a.s., TARPA, s.r.o., Vere Prague s.r.o.

Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.