Jsou úvěry zajištěné nemovitostmi bezpečnější než akcie nebo kryptoměny?

  8:33
Praha 19. března 2026 (PROTEXT) - V době, kdy akcie a kryptoměny čelí prudkým cenovým výkyvům roste poptávka po produktech, které kompenzují současná rizika organizovaných trhů. Proto konzervativnější investoři častěji hledají stabilní složku portfolia, jež dokáže fungovat i v časech nejistoty. Jednou z možností jsou úvěry zajištěné nemovitostmi, které nepodléhají denním tržním výkyvům a nabízejí předvídatelné cash flow.

V prostředí vysoké volatility a nejistoty se stále více investorů ptá, jak vyvážit výnos a riziko. Jakým způsobem své investice dostatečně diverzifikovat, aby portfolio přinášelo rozumný výnos, i když na finančních trzích panuje velká volatilita, což je projevem obav z budoucího vývoje.

Zatímco akcie a bitcoin lákají potenciálem dynamického růstu, jejich cenové výkyvy mohou být pro konzervativnější investory psychologicky i finančně náročné. Jejich zastoupení v portfoliu má sice jistě své místo, ale možná rizika je třeba vyvažovat jinou investicí, která splňuje atributy bezpečné investice a zajištění přiměřeného cash flow.

Alternativou proto mohou být investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi, které nabízejí jiný rizikový profil a především stabilní cash flow, což je v době nejistoty na akciích a kryptoměn k nezaplacení.

Platformy jako Ronda Invest nabízí řešení pro všechny investory, kde je dokonce možnost diverzifikovat mezi vícero projekty a získávat tak stabilní cash flow z mnoha úvěrů, které jsou zajištěné nemovitostmi. A právě nemovitosti jsou dlouhodobě stabilním trhem bez velkých a náhlých cenových výkyvů.

 

Volatilita trhů

Akciové trhy jsou historicky spojeny s dlouhodobým růstem, ale i s velmi výraznými cenovými výkyvy. Stačí připomenout propady během tzv. internetové bubliny z konce 90. let, covidového šoku v roce 2020, finanční krize z roku 2008 nebo velké korekce v roce 2022.

Kryptoměny, respektive bitcoin jsou pak ještě volatilnější – jsou běžné dvouciferné procentuální pohyby dolů během několika dnů, v extrémních případech někdy i během pár hodin. Pro investora, který potřebuje stabilitu nebo pravidelný příjem, může být takové prostředí obtížně zvládnutelné.

Úvěry zajištěné nemovitostmi se pohybují mimo veřejné obchodování na burzách a proto nepodléhají každodenním cenovým výkyvům, které jsou způsobené nijak opodstatněnými spekulacemi. Výnos je pevně stanovený předem a investor ví, jaký úrok může očekávat – na platformě Ronda Invest činí výnos až 8 % ročně.

Hodnota investice do úvěrů tudíž není ovlivňována náladou trhu ani bláznivými spekulacemi. Nýbrž schopností dlužníka splácet a kvalitou zajištění, která spočívá v nemovitostech. Přičemž ceny nemovitostí jsou dlouhodobě velmi stabilní.

 

Srovnání akcií, bitcoinu a zajištěných úvěrů

Akcie přinášejí podílení se na podnikání firmy. Jejich výnos je závislý na hospodaření společnosti, ale i celkové ekonomické situaci. To znamená, že je trh ovlivňován makroekonomikou. Jako je fiskální politika státu a měnovou politikou centrální banky. Nemluvě o geopolitických hrozbách.

Zatímco bitcoin je velmi mladé aktivum s krátkou historií a de facto víme málo o tom, co vše tenhle specifický trh ovlivňuje. Jde proto do značné míry jenom o spekulace, kde je cena výrazně ovlivněna sentimentem, regulací a likviditou trhu. Bitcoin je ale v dnešní době čím dál více vnímán i jako vážná investice, protože jde o technologii, která nabízí nemalý užitek. Je ale hodně citlivý na makroekonomický vývoj, a to v globálním měřítku.

Naproti tomu úvěry zajištěné nemovitostmi stojí na jiném principu. Investor financuje konkrétní úvěr, který je krytý reálným aktivem a to nemovitostí. Výnos pro investora plyne z úroku, nikoliv z růstu tržní ceny. To znamená, že i v období poklesu akciových či kryptoměnových trhů může investor nadále inkasovat sjednaný výnos.

Proto investice v podobě úvěrů zajištěných nemovitostmi fungují jako defenzivní složka v rámci portfolia. Když chce totiž investor mít jistotu cash flow i v turbulentním období na akciích a kryptoměnách, platforma Ronda Invest má řešení.

"V praxi vidíme, že stále více investorů nehledá jen maximální výnos, ale především předvídatelnost a stabilní cash flow. Právě to jsou parametry, které u zajištěných úvěrů hrají klíčovou roli – investor předem zná úrok, cílovou dobu splatnosti i konkrétní zajištění. V prostředí zvýšené volatility na akciových i kryptoměnových trzích proto dává řadě klientů smysl doplnit portfolio o konzervativněji strukturované investice podložené nemovitostmi," říká obchodní ředitel Lukáš Blažek ze společnosti Ronda Invest.

Oblíbenost tohoto řešení u investorů potvrzuje i stabilní růst platformy, který se ke konci roku 2025 vyšplhal k 1,1 mld. Kč zafinancovaných investic – tzv. participací.

 

Investice do úvěrů: Význam zajištění a LTV

Klíčovým parametrem u těchto investic je LTV (loan-to-value), tedy poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Čím nižší LTV, tím vyšší je bezpečnostní polštář. Pokud by dlužník přestal splácet, nemovitost lze prodat a z výtěžku uspokojit pohledávku investora.

U investic nabízených přes Ronda Invest se LTV (loan-to-value) obvykle pohybuje do 70 %, často i níže podle konkrétního projektu.

To znamená, že výše úvěru nepřesahuje 70 % odhadované hodnoty zastavené nemovitosti. Zbývajících přibližně 30 % představuje onen bezpečnostní polštář pro investory. Pokud by dlužník přestal splácet, nemovitost může být prodána a výtěžek pokryje jistinu i náklady spojené s realizací zástavy – zpeněžení v podobě prodeje nemovitosti a z výtěžku jsou vyplaceni investoři.

 

Přístup profesionálních platforem k řízení rizika

Platformy jako Ronda Invest kladou důraz na důkladné prověření každého projektu. Posuzují bonitu dlužníka, hodnotu a likviditu nemovitosti i celkovou strukturu financování. Investoři tak nevstupují do anonymního trhu, ale do konkrétně strukturovaných úvěrů s jasně definovanými podmínkami.

"Každý projekt posuzujeme v několika úrovních - od detailní analýzy bonity klienta přes nezávislé ocenění nemovitosti až po kontrolu celkové struktury financování. Naším cílem je, aby investor přesně věděl, do jakého úvěru vstupuje, jaké je jeho zajištění a jaká rizika s sebou nese. Konzervativní nastavení parametrů, zejména důraz na přiměřené LTV a kvalitu zástavy, považujeme za klíčový předpoklad dlouhodobé stability našeho obchodního modelu," říká Radoslav Jusko, Risk Manager společnosti Ronda Invest.

Důležitým faktorem je také diverzifikace – rozložení investice mezi více úvěrů snižuje dopad případného selhání jednotlivého projektu. Kombinace zajištění nemovitostí, konzervativního LTV a profesionálního výběru projektů vytváří Ronda Invest platformu, která může být atraktivní zejména pro investory hledající konzervativní přístup nebo dostatečnou diverzifikaci v rámci širšího portfolia.

 

Zdroj: Ronda Invest

 

