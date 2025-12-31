Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury

Lázně Libverda (Liberecko) 31. prosince 2025 (PROTEXT) - Stres, bolest kloubů a svalů, suchá pokožka, únava. Nejen tyto neduhy se objevují s příchodem mrazivého počasí. Pokud se jich chcete zbavit, tak určitě zvažte konopné procedury. Pomáhají s regenerací pohybového aparátu, vitamíny A, D, E obsažené v CBD oleji mají antioxidační účinky, konopný zábal, masáž či inhalace zase dodají vlnu energie zevnitř. Spa Resort Libverda v lednu nabízí se slevou speciální konopný rituál, který všechny tyto procedury obsahuje.

Spa Resort Libverda rozšířil v posledních letech nabídku o procedury, které využívají lokální přírodní produkty. Velkou pozornost si získaly konopné masáže s oleji obsahujícími CBD, které hosté oceňují pro jejich relaxační a regenerační účinky. Díky jemné vůni a přírodnímu složení masáž nejen uvolňuje svaly, ale také zklidňuje mysl a podporuje celkovou pohodu. Konopné oleje dodává liberecká firma Greenwell. Resort tak staví na spolupráci s regionálními výrobci, čímž podporuje lokální ekonomiku a zároveň dbá na kvalitu a čerstvost používaných produktů.

V lednu mohou ubytování i neubytovaní hosté v resortu vyzkoušet speciální konopný rituál. Během dvou hodin podstoupíte konopnou masáž, koupel a zábal, v ceně je také inhalace s CBD olejem. Vysoce kvalitní konopné oleje jsou pečlivě vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální uvolnění a blahodárné účinky na tělo i mysl. S kombinací přírodních složek a esenciálních olejů je zaručena nejen hluboká hydratace a výživa pro pokožku, ale také uvolnění svalového napětí. Více informací a možnost rezervace konopného rituálnu najdete na webu https://www.lazne-libverda.cz/cz/wellness-akce-1.

Širší nabídka procedur a aktivit

Spa Resort Libverda nabízí široké spektrum služeb, které propojují léčebné lázeňství s moderním wellness. Zároveň patří mezi lázeňská zařízení hrazená z veřejného zdravotního pojištění a specializuje se na léčbu onemocnění pohybového ústrojí, kardiologických, onkologických i neurologických diagnóz. Díky místnímu klimatu je pobyt vhodný také při respiračních obtížích.

Vedle tradičních procedur, jako jsou minerální koupele, rašelinové zábaly nebo bylinné terapie, mohou hosté vyzkoušet i zážitkové masáže a koupele s využitím lokálních produktů. Oblíbené jsou nejen konopné, ale také levandulové masáže a koupele, které vznikají ve spolupráci s Levandulovnou z Raspenavy.

Spa Resort Libverda

Spa Resort Libverda naleznete v malebném lázeňském městečku Lázně Libverda, ležícím 25 km od Liberce v podhůří Jizerských hor. Již na konci 14. století získaly lázně věhlas díky léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti přírody tak důležité pro odpočinek a relaxaci. Resort nabízí rovněž moderní bazén, masážní vany, uhličité koupele a bohatou nabídku možností, jak trávit volný čas – od léčebných procedur přes wellness až po aktivní vyžití na kolech či pěších výletech. Více informací na: www.lazne-libverda.cz.

Zdroj: Spa Resort Libverda

