Jubilejní 130. restaurace McDonald's na D1 u Mořic je komfortní zastávkou na cestě mezi Brnem a Zlínem

Dobré jídlo, pití, štědré svatby, dožínky, masopusty, pečlivě udržované lidové slavnosti a zvyky – Haná je region, kde pohostinnost není jen slovo, ale každodenní realita. A právě uprostřed Hané v těsné blízkosti dálnice D1 na spojnici mezi Brnem, Kroměříží a Zlínem vyrostla 130. restaurace McDonald's. V duchu hanácké pohostinnosti a srdečnosti, kdy se každý návštěvník regionu cítí být vítán a součástí společenství, čeká na hladové a žíznivé motoristy u sjezdu na 244. kilometru u obce Mořice moderní zázemí pro odpočinek.

"Chceme kus hanácké pohostinnosti přenést i do naší nové restaurace v Mořicích. Věřím, že se u nás bude cítit každý host vřele vítán - ať už přijede zblízka, nebo z dálky po dálnici D1. S celým početným týmem jsme připraveni nabídnout nejen skvělé jídlo a služby, ale i atmosféru, která je pro náš kraj tak typická: otevřenost, úsměv a ochota udělat pro zákazníky něco navíc. Těšíme se, že se McDonald's v Mořicích stane místem, kam se lidé budou rádi vracet nejen pro rychlé občerstvení, ale i pro kousek pravé hanácké pohody," komentuje otevření restaurace její franšízant Petr Štefek.

Provozovna McDonald's v Mořicích je navržena s důrazem na maximální pohodlí a moderní technologie, které zákazníkům zpříjemní každou návštěvu. Interiér v designu Cube nabízí 104 míst k sezení v prostorném lobby, kde si hosté mohou užít příjemnou atmosféru i díky plnohodnotnému McCafé s digitálními menuboardy. V letních měsících ocení návštěvníci rozlehlou terasu se 74 místy a venkovní Playland, které jsou ideálním místem pro rodiny s dětmi.

Restaurace je vybavena digitálními kiosky, které umožňují rychlé a pohodlné objednání, a nechybí ani možnost objednávky ke stolu pomocí lokátorů. Pro nejmenší hosty jsou připraveny digitální hry, které zpříjemní čekání na jídlo. Samozřejmostí je i připojení k Wi-Fi nebo automatický nápojový systém, který zajišťuje efektivní a rychlou obsluhu.

Motoristé jistě ocení moderní Drive Thru s duálními odbavovacími pruhy a s funkcí Fast Forward, které zrychlují vyřizování objednávek. Restaurace myslí i na ekologii, a proto je k dispozici nabíjecí stanice pro elektromobily.

Nový McDonald's v Mořicích tak nabízí špičkové zázemí jak pro rychlou zastávku na cestě, tak pro pohodlné posezení s rodinou či přáteli. To vše podporuje dlouhá otevírací doba restaurace od 6 do 23 hodin, v případě Drive Thru až do 24 hodin.

