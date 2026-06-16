Jubileum Anafra a.s. spojilo partnery, Valašsko a moderní IT

"Když jsme před dvaceti lety začínali jako dva nadšenci, naším hlavním hnacím motorem byla odpovědnost a snaha budovat dlouhodobé, důvěryhodné vztahy. Skutečnost, že s námi naše dvacáté výročí přijeli oslavit partneři a zákazníci nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska či Slovinska, je pro nás potvrzením, že tato cesta byla správná. Velmi si vážíme důvěry, kterou v nás naši partneři dlouhodobě vkládají, a tímto setkáním jsme jim za to chtěli poděkovat," zhodnotil událost jeden ze zakladatelů společnosti Jan Franc.
Po společném slavnostním obědě byl pro hosty připraven exkluzivní program ve Valašském muzeu v přírodě v areálu Mlýnské doliny s názvem "Dědictví poctivé práce". Návštěvníci měli možnost ochutnat lokální speciality a seznámit se s tradičními řemesly i technickými stavbami, které plní svou užitečnou funkci po více než století. "Tento program pro nás nebyl jen připomínkou valašských tradic, ale také silným symbolem hodnot, na kterých stavíme i dnes. Poctivost, vytrvalost a spolehlivost provázely práci našich předků a jsou stejně důležité i v současném podnikání. Stejně jako tehdejší řemeslníci a stavitelé hledali praktická řešení, která lidem usnadňovala každodenní život a práci, i my našim klientům přinášíme moderní IT řešení na míru, která jim pomáhají uspět a růst," dodal Jan Franc.
Závěr dne patřil neformálnímu networkingu v rožnovské pobočce společnosti ANAFRA, kde se vedle kancelářských a výrobních prostor nachází také datové centrum splňující standard TIER III. Hosté se tak mohli seznámit nejen s moderním technologickým zázemím společnosti, ale také s příběhem samotné budovy. Ta vznikla přestavbou bývalé průmyslové čistírny odpadních vod textilní továrny a v roce 2022 získala ocenění Stavba roku Zlínského kraje.
Společnost ANAFRA a.s. před 20 lety založili její současní majitelé Jan Franc a Jiří Rohlíček. Z původního specialisty na hosting a datové sítě se vypracovala na systémového integrátora serverových technologií předních světových výrobců a poskytovatele široké škály IT služeb - od cloudu a housingu přes docházkové systémy a implementaci IS Helios až po zakázkový vývoj softwaru a kompletní správu IT. Na začátku roku 2025 ANAFRA rozšířila skupinu o novou dceřinou společnost akvizicí společnosti ASTEA, spol. s.r.o. Od 1. dubna 2025 působí jako akciová společnost. V roce 2025 dosáhla tržeb ve výši 724 milionů korun a i nadále posiluje svou tržní pozici.
Video: https://youtu.be/GdljjCSBTGc?si=6_2USunNlX3AjxW7
Zdroj: ANAFRA
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