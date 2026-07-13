Jungheinrich (ČR) po 33 letech mění generálního ředitele

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Praha 13. července 2026 (PROTEXT) - Společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o. oznamuje změnu na pozici generálního ředitele k 1. 7. 2026. Po 33 letech předává Vratislav Přibyl vedení české pobočky Alexandru Mourečkovi, který ve firmě působí od roku 1996, a dosud zastával pozici ředitele zákaznického servisu. Do nové role přináší hlubokou znalost fungování společnosti, jejích zákazníků i trhu a zkušenost s klíčovými změnami, kterými Jungheinrich v České republice v posledních desetiletích prošel.

Alexander Moureček patří k manažerům, kteří byli u zásadního rozvoje české pobočky od jejích začátků až po současnou pozici jednoho z klíčových hráčů české intralogistiky. Začínal jako vedoucí servisu, postupně se podílel na budování servisní organizace, rozvoji zákaznické péče i rozšiřování nabídky směrem ke komplexním řešením pro skladovou logistiku s obratem přesahujícím 3 miliardy korun. Vedle rozvoje české organizace se dlouhodobě podílel také na projektech německé centrály Jungheinrich zaměřených na budoucí rozvoj služeb, procesů a zákaznických řešení, jejichž výstupy následně pomáhal uvádět do praxe v České republice.

Jungheinrich je dnes v České republice silnou a respektovanou značkou. Vnímám jako velkou odpovědnost navázat na práci Vratislava Přibyla a zároveň posunout firmu do další etapy. Naší výhodou je stabilní tým, hluboká odbornost a kultura založená na důvěře, spolupráci a partnerském přístupu k zákazníkům. Právě na těchto hodnotách chceme stavět i do budoucna,“ říká Alexander Moureček, nový generální ředitel Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Zákazníci dnes hledají nejen kvalitní techniku, ale především spolehlivého partnera, který rozumí jejich provozu a dokáže jim pomoci zvyšovat efektivitu, bezpečnost i flexibilitu. Díky zkušenostem získaným při rozvoji zákaznických a servisních aktivit společnosti dobře víme, jak důležitá je blízkost k praxi. Budoucnost vidím v propojování špičkové techniky, digitalizace, automatizace a kvalitních služeb,“ doplňuje Alexander Moureček.

V nadcházejícím období se Jungheinrich (ČR) zaměří na další rozvoj zákaznických řešení, posilování servisní kvality, digitalizaci procesů, automatizaci skladů a moderní elektrickou techniku včetně nové generace čelních elektrických vozíků EFG 2i/3i. Důležitým tématem bude také schopnost pružně reagovat na měnící se potřeby zákazníků a pomáhat jim zvládat rostoucí nároky na efektivitu, dostupnost pracovní síly a udržitelnost logistických provozů.

Stejnou pozornost chce firma věnovat i rozvoji zaměstnanců, protože právě jejich odbornost a angažovanost jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti.

Změna ve vedení tak představuje nejen symbolické uzavření jedné mimořádné kapitoly, ale také začátek nové fáze. Jungheinrich (ČR) s.r.o. děkuje Vratislavu Přibylovi za jeho dlouholetou práci, stabilní vedení a zásadní podíl na úspěchu firmy a přeje Alexandru Mourečkovi mnoho úspěchů v nové roli.

V případě dotazů se obraťte na:

Martin Koudelka, Tel: +420 724 130 552. martin.koudelka@jungheinrich.cz

 

O Jungheinrich

Jako jeden z předních světových dodavatelů manipulační techniky a logistických systémů, Jungheinrich rozvíjí vývoj inovativních a udržitelných produktů a řešení materiálových toků již více než 70 let. Ve finančním roce 2025 Jungheinrich se svými více než 21.000 zaměstnanci dosáhl tržeb ve výši 5,5 miliard EUR. Celosvětová síť zahrnuje 12 výrobních závodů a také servisní a prodejní společnosti ve 42 zemích. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.

 

Zdroj: Jungheinrich ČR

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