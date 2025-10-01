Jungheinrich uvádí na trh SOTO, autonomního robota pro manipulaci s malými boxy.

- Manipulace až s 24 KLT boxy současně.
- Bezpečný pohyb v prostředí s lidmi a technikou díky kamerám a laserovým skenerům.
- Ocenění „Best of Industry Award 2024“ za inovativní řešení intralogistiky.
- Exkluzivní premiéra na českém trhu: SOTO bude k vidění na Jungheinrich EXPO 16. 10. 2025 v Modleticích.
SOTO dokáže samostatně přepravovat a předávat až 24 KLT boxů najednou. Díky chytrému mechanismu zvládá uchopit různé velikosti boxů ze tří stran a obsluhovat regály v rozsahu od 40 do 170 centimetrů. Je vybaven kamerami a laserovými skenery, takže se bezpečně pohybuje i v prostředí, kde pracují lidé a další manipulační technika.
„Robot SOTO představuje velký krok směrem k plně automatizovaným výrobním a logistickým procesům,“ říká Ing. Daniel Göllner, vedoucí oddělení Automation and Warehouse equipment Jungheinrich (ČR) s.r.o. „Firmám umožňuje odstranit rutinní činnosti, snížit náklady a zároveň posílit bezpečnost práce. Díky tomu se zaměstnanci mohou soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.“
Nasazení robota přináší zákazníkům více než jen úsporu času. SOTO zajišťuje plynulý tok materiálu, čímž eliminuje prostoje a zpoždění ve výrobě. Flexibilita nasazení umožňuje využití nejen v automobilovém průmyslu, ale i v dalších výrobních odvětvích nebo distribučních centrech. Právě schopnost manipulace s různými typy a rozměry boxů z něj dělá univerzální řešení, které se snadno přizpůsobí individuálním potřebám provozu.
SOTO se navíc pyšní mezinárodním uznáním. V roce 2024 získal prestižní ocenění „Best of Industry Award“ a jeho nasazení v praxi již potvrdily významné společnosti, například WAGO, kde flotila těchto robotů zajišťuje zásobování výrobních linek.
O Jungheinrich:
Jako jeden z předních světových dodavatelů manipulační techniky a logistických systémů, Jungheinrich rozvíjí vývoj inovativních a udržitelných produktů a řešení materiálových toků již více než 70 let. Ve finančním roce 2024 Jungheinrich se svými téměř 21 000 zaměstnanci dosáhl tržeb ve výši 5,4 miliard EUR. Celosvětová síť zahrnuje 12 výrobních závodů a také servisní a prodejní společnosti ve 42 zemích. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.
V případě dotazů se, prosím, obraťte na:
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Ing. Martin Koudelka
Marketingové oddělení
Tel.: +420 724 130 552
martin.koudelka@jungheinrich.cz