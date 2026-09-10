JYSK otevřel v Česku osm prodejen, jejich počet vzrostl na 116

Nové prodejny JYSK otevřel ve Vimperku, Slaném, Praze, Neratovicích, Třeboni, Teplicích, Blansku a Pohořelicích. S otevřením každé z nich společnost zároveň podpořila vybranou místní organizaci věcným darem. Mezi obdarovanými byli například dobrovolní hasiči, školy, azylové domy nebo organizace pečující o zvířata.
Nově otevřené prodejny jsou postaveny podle nejnovějšího konceptu, který zákazníkům nabízí moderní nákupní prostředí s interiérem ve skandinávském designu. JYSK zároveň pokračuje v modernizaci stávajících prodejen. Expanze je jedním z pilířů strategie První volba zákazníků, kterou společnost představila v loňském roce. K jejím cílům patří rozšiřování prodejní sítě na trzích, kde již JYSK působí, a posilování přítomnosti ve velkých městech.
„Chceme být zákazníkům co nejblíže a oslovit je s naší nabídkou v místě, kde žijí a nakupují. Proto budeme v expanzi pokračovat – nejen posilováním ve velkých městech, ale také otevíráním v regionech, kde vidíme další potenciál pro rozšiřování naší sítě,“ uvedl Peter Brányik, generální ředitel JYSKu pro Českou republiku a Slovensko.
Společnost zahájila 1. září nový finanční rok a podle svého vyjádření i nadále hledá vhodné lokality pro další prodejny po celé České republice.
JYSK provozuje více než 3600 prodejen ve 49 zemích. Společnost plánuje další investice na stávajících trzích i v evropských metropolitních oblastech.
Zdroj: JYSK
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59095.