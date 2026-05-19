JYSK plánuje otevřít až 100 nových prodejen

Do konce srpna 2026, kdy společnosti končí aktuální fiskální rok, plánuje otevřít přibližně 30 nových prodejen ve velkých městech. Dalších zhruba 70 poboček chce otevřít během následujících dvou fiskálních let, tedy do srpna 2028.
„Díky více než 3600 prodejnám je JYSK dobře etablovanou společností. Stále však vidíme prostor pro další růst v evropských metropolích a velkých městech, kde chceme být zákazníkům blíže. Zaměřujeme se nyní především na otevírání nových prodejen v zemích, kde již působíme a dobře známe místní trh,“ uvedl prezident a CEO společnosti JYSK Rami Jensen.
Od svého založení v roce 1979 otevíral JYSK většinu prodejen v menších a středně velkých městech nebo na předměstích velkých měst, což prodejnám mimo jiné umožnilo mít prostorné sklady a snadno dostupné parkování pro zákazníky. Dnes se společnost v rámci nové strategie více zaměřuje na velká města a na posilování své přítomnosti na trzích, kde již působí.
JYSK plánuje otevírat prodejny s prodejní plochou kolem 800 metrů čtverečních, které umožní nabídnout kompletní sortiment v menším městském formátu. Průměrná velikost standardní prodejny JYSK je přibližně 950 metrů čtverečních.
JYSK v České republice
Na českém trhu působí JYSK od roku 2003, kdy otevřel první prodejnu v Praze na Černém Mostě. V současnosti zde provozuje 114 poboček a pokračuje v další expanzi.
„Na českém trhu jsme již dobře zastoupeni. Vedle nových lokalit hledáme další možnosti rozvoje v rámci větších měst,“ uvedl Peter Brányik, generální ředitel JYSK pro Českou republiku a Slovensko.
V Praze je aktuálně 12 prodejen JYSK, které jsou umístěny jak v obchodních centrech, tak i v lokalitách v blízkosti hustě obydlených sídlišť. Síť poboček je dále rozšířena i do dalších velkých měst v České republice – v Brně provozuje společnost pět prodejen, v Plzni čtyři a v Ostravě také čtyři pobočky.
