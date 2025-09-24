JZXN jmenovala Dr. Douga Buergera provozním ředitelem s cílem rozvíjet strategii správy digitálních měn

Chang-čou (Čína) 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; dále jen „společnost") oznámila jmenování Dr. Douga Buergera do funkce provozního ředitele (COO), a to s okamžitou platností.

Dr. Buerger přináší více než 30 let zkušeností s vedením v oblastech blockchainu, umělé inteligence a ekosystémů digitálních měn. Působil jako poradce řady technologických společností v oblasti blockchainové architektury, strategií tokenomiky a integrace decentralizovaných financí (DeFi) a má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti správy digitálních aktiv a kvantitativního modelování rizik.

Jako provozní ředitel povede Dr. Buerger strategii správy digitálních měn společnosti JZXN. Mezi jeho hlavní priority patří:

začlenění Bitcoinu (BTC), etherea (ETH) a dalších významných kryptoměn do rozvahy společnosti;

vytvoření komplexního rámce pro správu financí s kontrolou rizik a optimalizací výnosů;

zkoumání možností zapojení do protokolů DeFi a stakingu za účelem zvýšení hodnoty pro akcionáře.

Generální ředitel společnosti JZXN Tao Li uvedl: „Příchod Dr. Buergera přináší do naší transformace digitálních aktiv spojení vědecké preciznosti a inovativního myšlení. Věříme, že jeho vedení pomůže společnosti JZXN vybudovat odolnější systém digitálních aktiv, který bude přinášet výnosy."

Dr. Buerger k tomu dodal: „Digitální aktiva se nacházejí v klíčové fázi, kdy je začínají přijímat velké instituce. JZXN tak má šanci stát se významným hráčem v oblasti podnikových strategií pro bitcoin. Těším se na spolupráci s týmem, jejímž cílem bude postavit společnost do čela další etapy vývoje firemních financí."

O společnosti JZXN

ZXN je předním poskytovatelem inteligentní nabíjecí infrastruktury pro vozidla na nové zdroje energie v menších čínských městech. Specializuje se na výkonné stejnosměrné rychlonabíjecí stanice (80–160 kW) a integrované systémy pro ukládání energie. Do roku 2026 chce firma rozšířit svou síť inteligentního nabíjení a přispět tak k dosažení uhlíkové neutrality a rozvoji udržitelné dopravy. Více informací naleznete na webových stránkách jzxn.com.

Kontakt

E-mail pro média: iris@jzxn.com 

 

 

 

 

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

