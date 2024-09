K partnerství CPI Property Group, Chargee a CleverPower se přidává skupina SUDOP

CPIPG vstoupila do společností Chargee a CleverPower již v roce 2023 s cílem nejen posílit svou strategii udržitelnosti, ale také společně vybudovat do roku 2030 až tři tisíce dobíjecích bodů pro elektromobily. Společný podnik SynergoPower, nově vzniklý ve spolupráci se skupinou SUDOP, nyní přináší do této spolupráce další dimenzi a rozšiřuje možnosti Chargee a CleverPower v oblasti poskytování pokročilých energetických služeb a technologií.

„Síla a odborné znalosti našich partnerů v oblasti projektování a realizace velkých stavebních projektů v kombinaci s našimi energeticky efektivními řešeními, nejen v kontextu liniových staveb, nám umožňují generovat významné synergické efekty v rámci našich služeb a nabídky Chargee a CleverPower,“ uvedl Petr Jiřikovský, ředitel CleverPower. „Jsme přesvědčeni, že toto partnerství nám umožní stát se lídrem v poskytování komplexních služeb na poli energetiky a mobility a že budeme schopni našim firemním zákazníkům, řidičům elektromobilů i majitelům dobíjecích stanic přinášet více unikátních služeb a produktů, které propojí svět elektromobility a energetiky,“ dodal Vít Urbanec, jednatel Chargee eMobility.

Skupina SUDOP je známá jako jedna z nejvýznamnějších tuzemských společností v oblasti projektování a inženýrských služeb, zejména dopravní infrastruktury. „Naše dlouholetá zkušenost s projektováním a realizací energeticky efektivních staveb nás přirozeně vede k partnerství s Chargee eMobility a CleverPower. Společně můžeme díky synergii našich znalostí a technologií rozšiřovat služby v oblasti energetického managementu a elektromobility, které spolu navíc velmi úzce souvisejí, a proto jsme uvítali, že Chargee a CleverPower již intenzivně spolupracují. Tento krok je pro nás klíčový k dosažení udržitelné budoucnosti pro naše zákazníky v České republice i na Slovensku,“ uvedl Jiří Živnůstka, místopředseda představenstva SUDOP SEEN a předseda představenstva SUDOP CIT.

Posílení spolupráce představuje také zásadní krok směrem k naplnění dlouhodobé energetické strategie CPI Property Group, jejímž cílem je vytvoření integrovaného ekosystému v rámci jejího nemovitostního portfolia. „Rádi bychom docílili komplexního řízení celého energetického systému od výroby přes akumulaci a distribuci až po spotřebu energie v reálném čase. To nám umožní optimalizovat využití zelené energie, kterou si v rámci našich nemovitostí sami vyrábíme. Naše nemovitostní portfolio ve střední Evropě nám umožní vybudovat unikátní síť dobíjecích stanic Chargee, která se bude odlišovat tím, že bude soustředěna do tzv. koncových bodů, kde naši zákazníci tráví čas (nákupy, zábava, ubytování a práce), a tudíž mohou dobíjet své elektromobily bez časového zatížení na cestách. S touto sítí nechceme konkurovat rychlonabíjecím stanicím, které se stavějí podél dálnic. S provozovateli těchto rychlonabíjecích hubů chceme naopak vytvářet silné aliance. Tento přístup přispívá k významnému snížení uhlíkové stopy našich zákazníků-nájemců a zároveň zajišťuje nákladově efektivní a stabilní dodávky energie,“ uzavírá Zdeněk Havelka.

Zdroj: CPI Property Group